Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал атаки Украины по нефтепроводу "Дружба" неприемлемыми - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 22.08.2025 (обновлено: 12:43 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/siyyarto-2036956166.html
Сийярто назвал атаки Украины по нефтепроводу "Дружба" неприемлемыми
Сийярто назвал атаки Украины по нефтепроводу "Дружба" неприемлемыми - РИА Новости, 22.08.2025
Сийярто назвал атаки Украины по нефтепроводу "Дружба" неприемлемыми
Атаками на "Дружбу" Украина наносит ущерб не России, а Венгрии и Словакии, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы, заявил венгерский министр... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:40:00+03:00
2025-08-22T12:43:00+03:00
украина
венгрия
словакия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007748497_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_5ce34dcb7d0a06b365a69f3eee0b1379.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Атаками на "Дружбу" Украина наносит ущерб не России, а Венгрии и Словакии, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Ранее в пятницу он заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины."Всем должно быть ясно: этими атаками Украина наносит ущерб в первую очередь не России, а Венгрии и Словакии. Нефтепровод "Дружба" играет ключевую роль в энергоснабжении нашей страны, без него поставки нефти в страну физически невозможны... Угроза нашему энергоснабжению и вызванный ей ущерб неприемлемы!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250822/nefteprovod-2036905341.html
украина
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007748497_86:0:1526:1080_1920x0_80_0_0_8a38a4d81135015c47475a031f355d16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, венгрия, словакия, в мире
Украина, Венгрия, Словакия, В мире
Сийярто назвал атаки Украины по нефтепроводу "Дружба" неприемлемыми

Сийярто: атаки ВСУ по ключевому для Венгрии и Словакии нефтепроводу неприемлемы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Атаками на "Дружбу" Украина наносит ущерб не России, а Венгрии и Словакии, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее в пятницу он заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.
"Всем должно быть ясно: этими атаками Украина наносит ущерб в первую очередь не России, а Венгрии и Словакии. Нефтепровод "Дружба" играет ключевую роль в энергоснабжении нашей страны, без него поставки нефти в страну физически невозможны... Угроза нашему энергоснабжению и вызванный ей ущерб неприемлемы!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Сийярто заявил о новой приостановке поставок нефти по "Дружбе"
Вчера, 09:18
 
УкраинаВенгрияСловакияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала