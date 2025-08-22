https://ria.ru/20250822/siyyarto-2036956166.html
Сийярто назвал атаки Украины по нефтепроводу "Дружба" неприемлемыми
Сийярто назвал атаки Украины по нефтепроводу "Дружба" неприемлемыми - РИА Новости, 22.08.2025
Сийярто назвал атаки Украины по нефтепроводу "Дружба" неприемлемыми
Атаками на "Дружбу" Украина наносит ущерб не России, а Венгрии и Словакии, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы, заявил венгерский министр... РИА Новости, 22.08.2025
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Атаками на "Дружбу" Украина наносит ущерб не России, а Венгрии и Словакии, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Ранее в пятницу он заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины."Всем должно быть ясно: этими атаками Украина наносит ущерб в первую очередь не России, а Венгрии и Словакии. Нефтепровод "Дружба" играет ключевую роль в энергоснабжении нашей страны, без него поставки нефти в страну физически невозможны... Угроза нашему энергоснабжению и вызванный ей ущерб неприемлемы!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
