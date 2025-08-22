Рейтинг@Mail.ru
Сийярто: поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию не будет пять дней - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 22.08.2025 (обновлено: 13:19 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/siyyarto-2036953401.html
Сийярто: поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию не будет пять дней
Сийярто: поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию не будет пять дней - РИА Новости, 22.08.2025
Сийярто: поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию не будет пять дней
Будапешт и Братислава остались без поставок по нефтепроводу "Дружба" почти на неделю из-за ударов ВСУ, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:26:00+03:00
2025-08-22T13:19:00+03:00
венгрия
словакия
украина
в мире
петер сийярто
будапешт
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036939051_0:259:3000:1947_1920x0_80_0_0_dc18b99a54d19f51b29de329e1b766f3.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг — РИА Новости. Будапешт и Братислава остались без поставок по нефтепроводу "Дружба" почти на неделю из-за ударов ВСУ, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Из-за нынешней атаки, по предварительным оценкам ущерба, поставки нефти в Венгрию и Словакию будут прекращены как минимум на пять дней", — написал он в соцсети Facebook*.По словам Сийярто, своими действиями Киев наносит ущерб не Москве, а Будапешту и Братиславе, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы. Министр добавил, что Брюссель должен принять меры, как обещал в январе, а не молчать.Ранее он уточнил, что поставки нефти по "Дружбе" остановлены в третий раз за последнее время. Также дипломат напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.Атаки ВСУ на нефтепроводКиевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250818/glava-2036095008.html
https://ria.ru/20250812/orban-2034894355.html
https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html
венгрия
словакия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036939051_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_1feb24d4d432dc38ca803912710ea572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, словакия, украина, в мире, петер сийярто, будапешт, вооруженные силы украины
Венгрия, Словакия, Украина, В мире, Петер Сийярто, Будапешт, Вооруженные силы Украины
Сийярто: поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию не будет пять дней

Поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию не будет минимум пять дней

© Getty Images / Janos KummerНефтеперерабатывающий завод "Дуна" в Венгрии
Нефтеперерабатывающий завод Дуна в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Getty Images / Janos Kummer
Нефтеперерабатывающий завод "Дуна" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 22 авг — РИА Новости. Будапешт и Братислава остались без поставок по нефтепроводу "Дружба" почти на неделю из-за ударов ВСУ, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Из-за нынешней атаки, по предварительным оценкам ущерба, поставки нефти в Венгрию и Словакию будут прекращены как минимум на пять дней", — написал он в соцсети Facebook*.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Сийярто ответил на издевательский упрек Сибиги после атаки ВСУ на "Дружбу"
18 августа, 16:43

Информация об атаке на объект появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Братислава подчеркнула, что угрозы энергетической безопасности неприемлемы.

По словам Сийярто, своими действиями Киев наносит ущерб не Москве, а Будапешту и Братиславе, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы. Министр добавил, что Брюссель должен принять меры, как обещал в январе, а не молчать.
Ранее он уточнил, что поставки нефти по "Дружбе" остановлены в третий раз за последнее время. Также дипломат напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день
12 августа, 21:11

Атаки ВСУ на нефтепровод

Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины
1 апреля, 17:08
 
ВенгрияСловакияУкраинаВ миреПетер СийяртоБудапештВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала