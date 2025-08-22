https://ria.ru/20250822/siyyarto-2036953401.html

Сийярто: поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию не будет пять дней

Будапешт и Братислава остались без поставок по нефтепроводу "Дружба" почти на неделю из-за ударов ВСУ, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 22.08.2025

БУДАПЕШТ, 22 авг — РИА Новости. Будапешт и Братислава остались без поставок по нефтепроводу "Дружба" почти на неделю из-за ударов ВСУ, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Из-за нынешней атаки, по предварительным оценкам ущерба, поставки нефти в Венгрию и Словакию будут прекращены как минимум на пять дней", — написал он в соцсети Facebook*.По словам Сийярто, своими действиями Киев наносит ущерб не Москве, а Будапешту и Братиславе, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы. Министр добавил, что Брюссель должен принять меры, как обещал в январе, а не молчать.Ранее он уточнил, что поставки нефти по "Дружбе" остановлены в третий раз за последнее время. Также дипломат напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.Атаки ВСУ на нефтепроводКиевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

