https://ria.ru/20250822/siyyarto-2036953401.html
Сийярто: поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию не будет пять дней
Сийярто: поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию не будет пять дней - РИА Новости, 22.08.2025
Сийярто: поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию не будет пять дней
Будапешт и Братислава остались без поставок по нефтепроводу "Дружба" почти на неделю из-за ударов ВСУ, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:26:00+03:00
2025-08-22T12:26:00+03:00
2025-08-22T13:19:00+03:00
венгрия
словакия
украина
в мире
петер сийярто
будапешт
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036939051_0:259:3000:1947_1920x0_80_0_0_dc18b99a54d19f51b29de329e1b766f3.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг — РИА Новости. Будапешт и Братислава остались без поставок по нефтепроводу "Дружба" почти на неделю из-за ударов ВСУ, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Из-за нынешней атаки, по предварительным оценкам ущерба, поставки нефти в Венгрию и Словакию будут прекращены как минимум на пять дней", — написал он в соцсети Facebook*.По словам Сийярто, своими действиями Киев наносит ущерб не Москве, а Будапешту и Братиславе, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы. Министр добавил, что Брюссель должен принять меры, как обещал в январе, а не молчать.Ранее он уточнил, что поставки нефти по "Дружбе" остановлены в третий раз за последнее время. Также дипломат напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.Атаки ВСУ на нефтепроводКиевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250818/glava-2036095008.html
https://ria.ru/20250812/orban-2034894355.html
https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html
венгрия
словакия
украина
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036939051_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_1feb24d4d432dc38ca803912710ea572.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, словакия, украина, в мире, петер сийярто, будапешт, вооруженные силы украины
Венгрия, Словакия, Украина, В мире, Петер Сийярто, Будапешт, Вооруженные силы Украины
Сийярто: поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию не будет пять дней
Поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию не будет минимум пять дней
БУДАПЕШТ, 22 авг — РИА Новости. Будапешт и Братислава остались без поставок по нефтепроводу "Дружба" почти на неделю из-за ударов ВСУ, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Из-за нынешней атаки, по предварительным оценкам ущерба, поставки нефти в Венгрию
и Словакию будут прекращены как минимум на пять дней", — написал он в соцсети Facebook*.
Информация об атаке на объект появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Братислава подчеркнула, что угрозы энергетической безопасности неприемлемы.
По словам Сийярто
, своими действиями Киев наносит ущерб не Москве, а Будапешту и Братиславе, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы. Министр добавил, что Брюссель должен принять меры, как обещал в январе, а не молчать.
Ранее он уточнил, что поставки нефти по "Дружбе" остановлены в третий раз за последнее время. Также дипломат напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.