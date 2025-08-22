Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб
Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб "Россия объединяет"
© РИА НовостиПереселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Россия объединяет"
© РИА Новости
Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Россия объединяет"
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Россия объединяет", передает корреспондент РИА Новости.
Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб "Я русский"
12 августа, 14:10
Участники собрались в одном из центральных парков крымской столицы. Родители совместно с детьми развернули большой флаг Российской Федерации, а также выстроили патриотическую композицию из воздушных шаров в цветах российского триколора. Собравшиеся несколько раз проскандировали: "Россия". По окончании флешмоба прошел мастер-класс по изготовлению сувениров.
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко в комментарии РИА Новости заявил, что флешмоб является символом патриотизма и уважения к государственной символике России. "Российский флаг — это гордость и сила нашего государства. Это честь и слава наших предков. Это символ нашей независимости, нашего единства и нашей великой истории, которая нас и сформировала как нацию", - сказал Бондаренко.
В свою очередь участница флешмоба Арина Нестерук рассказала, что участие в подобных патриотических акциях имеет важное значение. "Для меня флаг — это символ Родины, моего отца, моих бабушек и дедушек. Наш флаг — это частичка моей страны, моей души и моей семьи", - сказала Нестерук.