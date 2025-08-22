Рейтинг@Mail.ru
Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/simferopol-2036929291.html
Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб
Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб - РИА Новости, 22.08.2025
Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб
Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Россия объединяет", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:11:00+03:00
2025-08-22T11:11:00+03:00
россия
республика крым
олег бондаренко
украина
симферополь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036929045_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_f352bbfbd5d1ef6e2d025b6210dafbd4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Россия объединяет", передает корреспондент РИА Новости. Флешмоб посвящен Дню государственного флага России. Его организаторы - Центр поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина". Участники собрались в одном из центральных парков крымской столицы. Родители совместно с детьми развернули большой флаг Российской Федерации, а также выстроили патриотическую композицию из воздушных шаров в цветах российского триколора. Собравшиеся несколько раз проскандировали: "Россия". По окончании флешмоба прошел мастер-класс по изготовлению сувениров. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко в комментарии РИА Новости заявил, что флешмоб является символом патриотизма и уважения к государственной символике России. "Российский флаг — это гордость и сила нашего государства. Это честь и слава наших предков. Это символ нашей независимости, нашего единства и нашей великой истории, которая нас и сформировала как нацию", - сказал Бондаренко. В свою очередь участница флешмоба Арина Нестерук рассказала, что участие в подобных патриотических акциях имеет важное значение. "Для меня флаг — это символ Родины, моего отца, моих бабушек и дедушек. Наш флаг — это частичка моей страны, моей души и моей семьи", - сказала Нестерук.
https://ria.ru/20250812/krym-2034795396.html
https://ria.ru/20250611/rossiya-2022322783.html
россия
республика крым
украина
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036929045_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2e7f2478113545167cee1193ab0434c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, олег бондаренко, украина, симферополь, общество
Россия, Республика Крым, Олег Бондаренко, Украина, Симферополь, Общество
Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб

Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб "Россия объединяет"

© РИА НовостиПереселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Россия объединяет"
Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб Россия объединяет - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости
Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Россия объединяет"
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Россия объединяет", передает корреспондент РИА Новости.
Флешмоб посвящен Дню государственного флага России. Его организаторы - Центр поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина".
Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб Я русский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб "Я русский"
12 августа, 14:10
Участники собрались в одном из центральных парков крымской столицы. Родители совместно с детьми развернули большой флаг Российской Федерации, а также выстроили патриотическую композицию из воздушных шаров в цветах российского триколора. Собравшиеся несколько раз проскандировали: "Россия". По окончании флешмоба прошел мастер-класс по изготовлению сувениров.
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко в комментарии РИА Новости заявил, что флешмоб является символом патриотизма и уважения к государственной символике России. "Российский флаг — это гордость и сила нашего государства. Это честь и слава наших предков. Это символ нашей независимости, нашего единства и нашей великой истории, которая нас и сформировала как нацию", - сказал Бондаренко.
В свою очередь участница флешмоба Арина Нестерук рассказала, что участие в подобных патриотических акциях имеет важное значение. "Для меня флаг — это символ Родины, моего отца, моих бабушек и дедушек. Наш флаг — это частичка моей страны, моей души и моей семьи", - сказала Нестерук.
Флаг России над зданием Верховного совета в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Крыму украинские переселенцы провели патриотический флешмоб
11 июня, 17:40
 
РоссияРеспублика КрымОлег БондаренкоУкраинаСимферопольОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала