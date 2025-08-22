https://ria.ru/20250822/simferopol-2036929291.html

Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Россия объединяет", передает корреспондент РИА Новости. Флешмоб посвящен Дню государственного флага России. Его организаторы - Центр поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина". Участники собрались в одном из центральных парков крымской столицы. Родители совместно с детьми развернули большой флаг Российской Федерации, а также выстроили патриотическую композицию из воздушных шаров в цветах российского триколора. Собравшиеся несколько раз проскандировали: "Россия". По окончании флешмоба прошел мастер-класс по изготовлению сувениров. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко в комментарии РИА Новости заявил, что флешмоб является символом патриотизма и уважения к государственной символике России. "Российский флаг — это гордость и сила нашего государства. Это честь и слава наших предков. Это символ нашей независимости, нашего единства и нашей великой истории, которая нас и сформировала как нацию", - сказал Бондаренко. В свою очередь участница флешмоба Арина Нестерук рассказала, что участие в подобных патриотических акциях имеет важное значение. "Для меня флаг — это символ Родины, моего отца, моих бабушек и дедушек. Наш флаг — это частичка моей страны, моей души и моей семьи", - сказала Нестерук.

