22.08.2025

Сийярто сообщил Орбану о стратегических запасах нефти в Венгрии
19:27 22.08.2025
Сийярто сообщил Орбану о стратегических запасах нефти в Венгрии
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что сообщил премьер-министру страны Виктору Орбану об имеющихся в Венгрии коммерческих и стратегических запасах нефти. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Из-за атаки на нефтепровод "Дружба" весь день были на горячей линии с премьер-министром... (Сообщил - ред.) об имеющихся коммерческих и стратегических запасах (нефти - ред.)", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи ранее заявил газете Magyar Nemzet, что у Венгрии есть стратегические запасы нефти на три месяца, поэтому краткосрочные перебои с поставками не вызовут больших проблем, но если остановки нефтепровода "Дружба" станут регулярными, это приведет к серьезным последствиям и для поставок, и для стоимости нефти.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сийярто сообщил Орбану о стратегических запасах нефти в Венгрии

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что сообщил премьер-министру страны Виктору Орбану об имеющихся в Венгрии коммерческих и стратегических запасах нефти.
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
"Из-за атаки на нефтепровод "Дружба" весь день были на горячей линии с премьер-министром... (Сообщил - ред.) об имеющихся коммерческих и стратегических запасах (нефти - ред.)", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи ранее заявил газете Magyar Nemzet, что у Венгрии есть стратегические запасы нефти на три месяца, поэтому краткосрочные перебои с поставками не вызовут больших проблем, но если остановки нефтепровода "Дружба" станут регулярными, это приведет к серьезным последствиям и для поставок, и для стоимости нефти.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
