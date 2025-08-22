https://ria.ru/20250822/shtraf-2036938447.html
Бывшему топ-менеджеру "Лукойла" вынесли приговор по делу о взятке
2025-08-22T11:35:00+03:00
2025-08-22T11:35:00+03:00
2025-08-22T12:31:00+03:00
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 3,5 миллиона рублей бывшего топ-менеджера "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Степанову штраф в размере 3,5 миллионов рублей", - огласила приговор судья. Сотрудников таможни Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова суд приговорил к штрафам до 5 миллионов рублей, лишил званий и взыскал солидарно 3,2 миллиона рублей - как установил суд, таким был размер полученной ими взятки.Сотрудников таможни Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова суд приговорил к штрафам до 5 миллионов рублей, лишил званий и взыскал солидарно 3,2 миллиона рублей. Все трое были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Весной прошлого года Басманный районный суд Москвы отправил их под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Таможенники пришли в суд с большими спортивными сумками, на приговор никак отреагировали, даже на решение суда снять арест с их имущества и счетов, от комментариев категорически отказались.Бывший глава подразделения "Лукойла" по работе с таможенными органами Степанов находился под запретом определённых действий. Как было установлено в суде, в период с 1 февраля 2023 по 5 марта 2024 года сотрудники Центральной энергетической таможни за взятку от Степанова передали ему статистические материалы по внешнеэкономической деятельности нефтедобывающих организаций, что составляет налоговую тайну.
москва
Новости
ru-RU
