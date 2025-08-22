https://ria.ru/20250822/shestvie-2036903695.html

Молодежь из новых регионов провела шествие ко Дню флага России

БЕРДЯНСК, 22 авг - РИА Новости. Молодежь ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в рамках Форума молодежи Донбасса провела масштабное шествие ко Дню Флага России, рассказал РИА Новости заместитель министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский. "Сегодня мы празднуем День флага Российской Федерации. Для нас это действительно очень важный праздник, потому что то, как мы завоевывали право быть частью Российской Федерации наверное, не каждый может… И сегодня для нас важно поднимать этот флаг… Сегодня у нас присутствует 350 человек. Это самый крупный Форум молодежи Донбасса, который был... за все года. Сегодня это четвертый форум, который мы проводим. И у нас присутствуют участники из всех новых регионов: ... Запорожская, Херсонская область, Донецкая и Луганская Народные Республики", - сказал Шимановский агентству. Он добавил, что на мероприятии в честь Дня флага РФ в рамках Форума молодежи Донбасса 2025 года участвовала молодежь из Славянска и Великоновоселковского района ДНР. "Я получил под Северском тяжелое ранение - потерял руку и пальцы… поэтому когда увидел флешмоб, сердцем захотел нести табличку с этим городом. Для меня он особо влажен, чтобы он был под нашим контролем", - рассказал РИА Новости демобилизованный студент Дмитрий Старунов. Он добавил, что участие в этом мероприятии придало ему силы, и веру, что он не зря сражался на фронте. Это также дает ему силы помогать людям, помогать молодежи и также развиваться вместе с молодежью России, добавил Старунов. Со слов организаторов, мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта "Молодёжь и дети" по решению президента Российской Федерации Владимира Путина. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. ВСУ оставили ряд позиций на одном из участков на северском направлении в Донбассе, сообщили ранее РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".

