Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
2025-08-22T12:09:00+03:00
2025-08-22T12:09:00+03:00
2025-08-22T12:13:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1120 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 1120 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины и 74 автомобиля. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, в том числе три - производства стран НАТО, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьковская область, НАТО
