13:06 22.08.2025 (обновлено: 14:13 22.08.2025)
В Крыму ликвидировали сеть связи, используемую украинскими мошенниками
республика крым
россия
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для мошеннических звонков, ликвидирована в Крыму, задержаны два организатора, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами", - говорится в сообщении.Операция проведена совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ.По данным ведомства, силовиками задержаны два организатора, прибывших в Крым из Татарстана."Мужчины 1988 и 2005 годов рождения по указанию украинских кураторов арендовали в Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", - подчеркнули в пресс-службе.По данным управления, за свою работу мужчины получали от украинских кураторов 600 долларов еженедельно, им также компенсировали стоимость аренды жилья."УФСБ установлены и другие лица, обеспечивавшие по заданию организаторов функционирование виртуальных узлов связи. Среди них имеются двое несовершеннолетних граждан в возрасте 15 и 17 лет", - подчеркнули в пресс-службе.Силовиками проведен обыск. Изъята техника. Устанавливаются иные причастные к незаконной деятельности."Решается вопрос о привлечении пособников украинских колл-центров к уголовной ответственности", - подчеркнули в управлении.
республика крым
россия
симферополь
республика крым, россия, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Республика Крым, Россия, Симферополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для мошеннических звонков, ликвидирована в Крыму, задержаны два организатора, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами", - говорится в сообщении.
Операция проведена совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ.
По данным ведомства, силовиками задержаны два организатора, прибывших в Крым из Татарстана.
"Мужчины 1988 и 2005 годов рождения по указанию украинских кураторов арендовали в Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", - подчеркнули в пресс-службе.
По данным управления, за свою работу мужчины получали от украинских кураторов 600 долларов еженедельно, им также компенсировали стоимость аренды жилья.
"УФСБ установлены и другие лица, обеспечивавшие по заданию организаторов функционирование виртуальных узлов связи. Среди них имеются двое несовершеннолетних граждан в возрасте 15 и 17 лет", - подчеркнули в пресс-службе.
Силовиками проведен обыск. Изъята техника. Устанавливаются иные причастные к незаконной деятельности.
"Решается вопрос о привлечении пособников украинских колл-центров к уголовной ответственности", - подчеркнули в управлении.
Республика КрымРоссияСимферопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
