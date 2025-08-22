https://ria.ru/20250822/set-2036962129.html
В Крыму ликвидировали сеть связи, используемую украинскими мошенниками
В Крыму ликвидировали сеть связи, используемую украинскими мошенниками - РИА Новости, 22.08.2025
В Крыму ликвидировали сеть связи, используемую украинскими мошенниками
Сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для мошеннических звонков, ликвидирована в Крыму, задержаны два организатора, сообщает... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:06:00+03:00
2025-08-22T13:06:00+03:00
2025-08-22T14:13:00+03:00
республика крым
россия
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для мошеннических звонков, ликвидирована в Крыму, задержаны два организатора, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами", - говорится в сообщении.Операция проведена совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ.По данным ведомства, силовиками задержаны два организатора, прибывших в Крым из Татарстана."Мужчины 1988 и 2005 годов рождения по указанию украинских кураторов арендовали в Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", - подчеркнули в пресс-службе.По данным управления, за свою работу мужчины получали от украинских кураторов 600 долларов еженедельно, им также компенсировали стоимость аренды жилья."УФСБ установлены и другие лица, обеспечивавшие по заданию организаторов функционирование виртуальных узлов связи. Среди них имеются двое несовершеннолетних граждан в возрасте 15 и 17 лет", - подчеркнули в пресс-службе.Силовиками проведен обыск. Изъята техника. Устанавливаются иные причастные к незаконной деятельности."Решается вопрос о привлечении пособников украинских колл-центров к уголовной ответственности", - подчеркнули в управлении.
https://ria.ru/20250808/moshenniki-2034058392.html
https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html
республика крым
россия
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Республика Крым, Россия, Симферополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Крыму ликвидировали сеть связи, используемую украинскими мошенниками
В Крыму задержали 2 организаторов сети узлов связи для украинских мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для мошеннических звонков, ликвидирована в Крыму, задержаны два организатора, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами", - говорится в сообщении.
Операция проведена совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ.
По данным ведомства, силовиками задержаны два организатора, прибывших в Крым
из Татарстана.
"Мужчины 1988 и 2005 годов рождения по указанию украинских кураторов арендовали в Симферополе
квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", - подчеркнули в пресс-службе.
По данным управления, за свою работу мужчины получали от украинских кураторов 600 долларов еженедельно, им также компенсировали стоимость аренды жилья.
"УФСБ установлены и другие лица, обеспечивавшие по заданию организаторов функционирование виртуальных узлов связи. Среди них имеются двое несовершеннолетних граждан в возрасте 15 и 17 лет", - подчеркнули в пресс-службе.
Силовиками проведен обыск. Изъята техника. Устанавливаются иные причастные к незаконной деятельности.
"Решается вопрос о привлечении пособников украинских колл-центров к уголовной ответственности", - подчеркнули в управлении.