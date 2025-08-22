https://ria.ru/20250822/set-2036962129.html

В Крыму ликвидировали сеть связи, используемую украинскими мошенниками

республика крым

россия

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для мошеннических звонков, ликвидирована в Крыму, задержаны два организатора, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами", - говорится в сообщении.Операция проведена совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ.По данным ведомства, силовиками задержаны два организатора, прибывших в Крым из Татарстана."Мужчины 1988 и 2005 годов рождения по указанию украинских кураторов арендовали в Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", - подчеркнули в пресс-службе.По данным управления, за свою работу мужчины получали от украинских кураторов 600 долларов еженедельно, им также компенсировали стоимость аренды жилья."УФСБ установлены и другие лица, обеспечивавшие по заданию организаторов функционирование виртуальных узлов связи. Среди них имеются двое несовершеннолетних граждан в возрасте 15 и 17 лет", - подчеркнули в пресс-службе.Силовиками проведен обыск. Изъята техника. Устанавливаются иные причастные к незаконной деятельности."Решается вопрос о привлечении пособников украинских колл-центров к уголовной ответственности", - подчеркнули в управлении.

