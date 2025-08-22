Рейтинг@Mail.ru
22.08.2025
Сторонники и противники Вучича собрались в центре Белграда
23:15 22.08.2025
Сторонники и противники Вучича собрались в центре Белграда
БЕЛГРАД, 22 авг - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников и противников президента Сербии Александра Вучича одновременно собрались в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Оба собрания насчитывают несколько тысяч человек, они собрались буквально в километре друг от друга. Около двух тысяч протестующих собрались в парке Кирилла и Мефодия около памятника сербскому поэту Вуку Караджичу. Здесь много молодежи, некоторые из них держат в руках плакаты и флаги Сербии. Отсюда, как ожидается, протестующие двинутся шествием по улицам Белграда. Буквально в километре от них по бульвару короля Александра находится постоянный лагерь сторонников Вучича, за которым закрепилось прозвище "Чациленд" (от написанного с ошибкой слова "ученик"). Лагерь установлен прямо на бульваре под стенами Народной Скупщины (парламента). Обычно здесь дежурит полиция и находится несколько десятков человек, но вечером в пятницу собралось несколько тысяч. Здесь в основном люди среднего возраста, также бросается в глаза обилие крепких молодых людей. Сторонники Вучича сидят на пластиковых стульях, обсуждают ситуацию в стране. Обстановка в целом спокойная.
БЕЛГРАД, 22 авг - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников и противников президента Сербии Александра Вучича одновременно собрались в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Оба собрания насчитывают несколько тысяч человек, они собрались буквально в километре друг от друга.
Около двух тысяч протестующих собрались в парке Кирилла и Мефодия около памятника сербскому поэту Вуку Караджичу. Здесь много молодежи, некоторые из них держат в руках плакаты и флаги Сербии. Отсюда, как ожидается, протестующие двинутся шествием по улицам Белграда.
Буквально в километре от них по бульвару короля Александра находится постоянный лагерь сторонников Вучича, за которым закрепилось прозвище "Чациленд" (от написанного с ошибкой слова "ученик"). Лагерь установлен прямо на бульваре под стенами Народной Скупщины (парламента). Обычно здесь дежурит полиция и находится несколько десятков человек, но вечером в пятницу собралось несколько тысяч. Здесь в основном люди среднего возраста, также бросается в глаза обилие крепких молодых людей. Сторонники Вучича сидят на пластиковых стульях, обсуждают ситуацию в стране. Обстановка в целом спокойная.
