Сторонники и противники Вучича собрались в центре Белграда
Сторонники и противники Вучича собрались в центре Белграда - РИА Новости, 22.08.2025
Сторонники и противники Вучича собрались в центре Белграда
Несколько тысяч сторонников и противников президента Сербии Александра Вучича одновременно собрались в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:15:00+03:00
2025-08-22T23:15:00+03:00
2025-08-22T23:15:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
БЕЛГРАД, 22 авг - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников и противников президента Сербии Александра Вучича одновременно собрались в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Оба собрания насчитывают несколько тысяч человек, они собрались буквально в километре друг от друга. Около двух тысяч протестующих собрались в парке Кирилла и Мефодия около памятника сербскому поэту Вуку Караджичу. Здесь много молодежи, некоторые из них держат в руках плакаты и флаги Сербии. Отсюда, как ожидается, протестующие двинутся шествием по улицам Белграда. Буквально в километре от них по бульвару короля Александра находится постоянный лагерь сторонников Вучича, за которым закрепилось прозвище "Чациленд" (от написанного с ошибкой слова "ученик"). Лагерь установлен прямо на бульваре под стенами Народной Скупщины (парламента). Обычно здесь дежурит полиция и находится несколько десятков человек, но вечером в пятницу собралось несколько тысяч. Здесь в основном люди среднего возраста, также бросается в глаза обилие крепких молодых людей. Сторонники Вучича сидят на пластиковых стульях, обсуждают ситуацию в стране. Обстановка в целом спокойная.
сербия
белград (город)
Новости
ru-RU
в мире, сербия, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич
