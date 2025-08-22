Рейтинг@Mail.ru
Запад боится сближения Сербии с Россией, заявил дипломат
06:54 22.08.2025
Запад боится сближения Сербии с Россией, заявил дипломат
2025-08-22T06:54:00+03:00
2025-08-22T06:54:00+03:00
в мире
сербия
россия
балканы
александр вучич
патриарх сербский порфирий
нато
сербская прогрессивная партия (спп)
БЕЛГРАД, 22 авг - РИА Новости. Некоторые круги на Западе боятся сближения России и Сербии, через которую Москва могла бы влиять на все Балканы, а в перспективе и на всю Европу, заявил РИА Новости сербский дипломат, экс-посол МИД Сербии (до февраля 2025 года) Владимир Кршлянин. "Самый узкий круг дружеских (к России) стран или стран, которые больше всего похожи на Россию - это православный мир", - заявил РИА Новости Кршлянин. Дипломат напомнил, что Сербия наряду с Россией и Украиной является крупнейшей православной страной. Поэтому хорошие отношения России и Сербии исторически обусловлены, считает он. "Россия в нормальных условиях международных должна восстановить свое влияние на Балканах. Так как это естественно. Так как большинство балканских народов того хочет, и такова наша история. Но страна, через которую это можно сделать, так как все остальные страны в НАТО - это Сербия. Значит, Сербия - это путь для изменения и Балкан, и, наверное, для изменения всей Европы. И поэтому некоторые круги на Западе боятся Сербии и боятся ее сближения с Россией", - отметил Кршлянин. Он добавил, что протесты в Сербии, за которыми стоят западные НКО, как раз и имеют целью смену власти в Белграде на более лояльную Западу. Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду, что в воскресенье объявит, какие именно экономические меры для улучшения положения граждан будут введены с 1 сентября. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости снижения цен на продукты в розничных сетях и о других экономических мерах поддержки населения. Полиция Сербии задержала пять человек во время протестов в ночь на вторник в Белграде, где были разгромлены два отделения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), протестные акции проходили и в других городах страны. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения. Он пообещал гражданам, что в связи с протестами в Сербии власти предпримут решительные действия через три-четыре дня для установления мира и порядка в стране. По его данным, с 12 до 17 августа 137 полицейских получили травмы при беспорядках в разных городах Сербии. Премьер Сербии Джуро Мацут ранее осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.
сербия
россия
балканы
в мире, сербия, россия, балканы, александр вучич, патриарх сербский порфирий, нато, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Россия, Балканы, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий, НАТО, Сербская прогрессивная партия (СПП)
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 авг - РИА Новости. Некоторые круги на Западе боятся сближения России и Сербии, через которую Москва могла бы влиять на все Балканы, а в перспективе и на всю Европу, заявил РИА Новости сербский дипломат, экс-посол МИД Сербии (до февраля 2025 года) Владимир Кршлянин.
"Самый узкий круг дружеских (к России) стран или стран, которые больше всего похожи на Россию - это православный мир", - заявил РИА Новости Кршлянин.
Дипломат напомнил, что Сербия наряду с Россией и Украиной является крупнейшей православной страной. Поэтому хорошие отношения России и Сербии исторически обусловлены, считает он.
"Россия в нормальных условиях международных должна восстановить свое влияние на Балканах. Так как это естественно. Так как большинство балканских народов того хочет, и такова наша история. Но страна, через которую это можно сделать, так как все остальные страны в НАТО - это Сербия. Значит, Сербия - это путь для изменения и Балкан, и, наверное, для изменения всей Европы. И поэтому некоторые круги на Западе боятся Сербии и боятся ее сближения с Россией", - отметил Кршлянин.
Он добавил, что протесты в Сербии, за которыми стоят западные НКО, как раз и имеют целью смену власти в Белграде на более лояльную Западу.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду, что в воскресенье объявит, какие именно экономические меры для улучшения положения граждан будут введены с 1 сентября. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости снижения цен на продукты в розничных сетях и о других экономических мерах поддержки населения.
Полиция Сербии задержала пять человек во время протестов в ночь на вторник в Белграде, где были разгромлены два отделения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), протестные акции проходили и в других городах страны.
Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения. Он пообещал гражданам, что в связи с протестами в Сербии власти предпримут решительные действия через три-четыре дня для установления мира и порядка в стране. По его данным, с 12 до 17 августа 137 полицейских получили травмы при беспорядках в разных городах Сербии.
Премьер Сербии Джуро Мацут ранее осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.
В миреСербияРоссияБалканыАлександр ВучичПатриарх Сербский ПорфирийНАТОСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
