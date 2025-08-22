https://ria.ru/20250822/serbija-2037018263.html
В Сербии студенты отказались участвовать в публичных дебатах
В Сербии студенты отказались участвовать в публичных дебатах - РИА Новости, 22.08.2025
В Сербии студенты отказались участвовать в публичных дебатах
Студенты Белградского университета отказались участвовать в публичных дебатах в ответ на призыв президента Сербии Александра Вучича обсудить будущие планы и... РИА Новости, 22.08.2025
БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Студенты Белградского университета отказались участвовать в публичных дебатах в ответ на призыв президента Сербии Александра Вучича обсудить будущие планы и программы и вместе осудить насилие. Глава сербского государства 14 августа заявил, что в Сербии проходит "время безумия" и протестов, чьи организаторы должны будут показать свое лицо. В пятницу в Instagram* он призвал протестующих на разговор и публичные дебаты, чтобы обсудить планы и программы для будущего и вместе осудить насилие на улицах страны. "О видении и программах для будущего мы будем вести дебаты в избирательной кампании, когда (Вучич - ред.) назначит выборы", - написали студенты философского факультета в Х. Свое нежелание вести дебаты также высказали студенты белградского юрфака, участвующие в блокировании работы вузов. "Назначь дату выборов! Больше нам разговаривать не о чем", - ответили студенты в официальном аккаунте факультета. С аналогичными заявлениями в соцсетях выступили студенты факультета драматических искусств и других факультетов Белградского университета. Глава сербского государства в августе заявлял, что допускает проведение досрочных парламентских выборов в законные сроки, не уточняя даты. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась на прошлой неделе. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в стране через три-четыре дня для установления мира и порядка. По его данным, с 12 по 17 августа 137 полицейских получили травмы во время беспорядков в разных городах Сербии. В среду в Панчево, Боре, Лознице, Вране, Пожареваце, Лесковаце и других провинциальных городах Сербии прошли мирные собрания граждан против блокирования учреждений и инфраструктуры и в поддержку властей страны. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич сообщил в ночь на четверг, что мирные собрания собрали в 49 городах 33 тысяч человек и прошли без инцидентов. Вучич заявил в среду, что в воскресенье объявит, какие именно экономические меры для улучшения положения граждан будут введены с 1 сентября. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости снижения цен на продукты в розничных сетях и о других экономических мерах поддержки населения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В Сербии студенты отказались участвовать в публичных дебатах
Сербские студенты отказались участвовать в предложенных Вучичем дебатах
