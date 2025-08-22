https://ria.ru/20250822/semja-2036948217.html

Многодетная семья с Урала провела отпуск в Сочи по приглашению Путина

Многодетная семья с Урала провела отпуск в Сочи по приглашению Путина

2025-08-22T12:06:00+03:00

СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Многодетная семья Радионовых из Екатеринбурга провела летний отпуск в Сочи по приглашению президента России Владимира Путина, глава курорта Андрей Прошунин прогулялся с уральцами по историческому парку "Ривьера", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи. "В преддверии Международного дня защиты детей в 2025 году президент России Владимир Путин провел встречу с многодетными родителями из регионов в режиме видеоконференцсвязи. Во время мероприятия на высшем уровне семья Радионовых из Екатеринбурга была удостоена ордена "Родительская слава". Глава государства поздравил супругов и подарил поездку для всех членов семьи в Сочи с посещением Красной Поляны. В центре Сочи родители с детьми по приглашению главы города Андрея Прошунина прогулялись по историческому парку "Ривьера", - говорится в сообщении. У Евгении и Сергея Радионовых десять детей: шесть девочек и четыре мальчика от шести до 28 лет, рассказали в городской администрации. Трое старших уже совершеннолетние, шестеро учатся в школе, а младшая дочь посещает детский сад. По сообщению мэрии, поездка на южное побережье всей семьей была давней мечтой уральцев. "От себя лично и от всей нашей большой семьи хотим выразить сердечную благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и такую интересную поездку, а также всему гостеприимному городу Сочи. Мы искренне тронуты таким теплым приемом. С первых минут чувствуется настоящая забота и планирование всего: от комфортного размещения до насыщенной программы. Для нас как для многодетной семьи это особенно ценно, когда созданы условия для отдыха и родителей, и детей. Мы восхищаемся Сочи, этот город уникален. Здесь и море, и горы, и красивейшие природные объекты, и прекрасная погода", - поделилась эмоциями от летней поездки в разгар сезона с представителями администрации Радионова. В двухнедельную программу отпуска для уральцев, которые оказались в Сочи впервые, вошло посещение главных достопримечательностей курорта в горном кластере "Роза Хутор" и на Черноморском побережье: парка "Ривьера", обзорной площадки "Роза Пик", природного парка водопадов "Менделиха", парка альпак и этнокомплекса "Моя Россия", горы Ахун, парка "Дендрарий", "Сочи Парка", а также Олимпийского парка в ФТ Сириус.

