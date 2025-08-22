https://ria.ru/20250822/rzhd-2036901422.html

РЖД ввели в график 59 поездов, задержанных в Воронежской области

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. РЖД ввели в график 59 пассажирских поездов, задержанных в Воронежской области, сейчас с опозданием следует 50 составов, сообщила компания в пятницу.РЖД в четверг утром сообщали о приостановке на участке Россошь-Сохрановка в Воронежской области из-за ЧП с БПЛА. Движение было возобновлено, но задерживались пассажирские поезда."Ввели в график 59 поездов, задержанных в Воронежской области. Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 21 августа на участке Россошь – Сохрановка", - говорится в сообщении.Так, в конечные пункты уже прибыли 17 задержанных поездов, а 59 – введены в график."В настоящее время с опозданием следует 50 поездов", - добавляется в сообщении.Максимальное время задержки составляет до 4 часов. Сотрудники поездных бригад, отмечает компания, оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам."Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - пишет компания.

