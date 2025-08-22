https://ria.ru/20250822/rumynija-2037023837.html

Румыния не будет направлять войска на Украину, заявил премьер-министр

Румыния не будет направлять войска на Украину, заявил премьер-министр - РИА Новости, 22.08.2025

Румыния не будет направлять войска на Украину, заявил премьер-министр

Румыния не будет направлять войска на территорию Украины в рамках гарантий безопасности, заявил в пятницу премьер-министр страны Илие Боложан.

КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Румыния не будет направлять войска на территорию Украины в рамках гарантий безопасности, заявил в пятницу премьер-министр страны Илие Боложан. "В течение всех этих месяцев, как вы знаете, когда поднимался вопрос о предоставлении гарантий безопасности для достижения прочного мира в Украине, Румыния заявляла максимально четко: мы не будем посылать войска, мы не будем брать на себя никаких обязательств по возможному присутствию румынских войск на украинской территории", - заявил Боложан в эфире телеканала Antеna 1. По его словам, с румынских аэродромов по-прежнему осуществляется воздушное патрулирование, развернута воздушная полиция для наблюдения за происходящим в Черном море, организуются совместные военные учения. "Это может быть, скажем так, вкладом Румынии в поддержку прочного мира в Украине, наравне с предоставлением наших военных баз в распоряжение альянса НАТО", - добавил премьер. Британская газета Times ранее писала о желании стран Европы, чтобы президент США Дональд Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины. Согласно газете, европейцы также хотели бы гарантий дальнейшего использования американских спутников GPS и разведки на Украине. Издание добавляет, что европейские страны хотят, чтобы США обязались поставлять Украине зенитные ракеты Patriot и NASAMS. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

украина

румыния

2025

Новости

