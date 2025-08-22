https://ria.ru/20250822/rubl-2036875740.html
Аналитик дал прогноз нового ослабления рубля к концу квартала
Рубль к концу третьего квартала умеренно ослабнет до 81-84 за доллар, но есть вероятность, что он сохранится в значениях, близких к текущим, рассказал агентству РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Рубль к концу третьего квартала умеренно ослабнет до 81-84 за доллар, но есть вероятность, что он сохранится в значениях, близких к текущим, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман. По его словам, в августе нацвалюта держится в устойчивом коридоре 80-81 рублей за доллар, 95-97 за евро и 11,15-11,18 к юаню. Ее поддерживают приток валютной выручки и высокие доходы от экспорта, а также взвешенная бюджетная политика.“К исходу третьего квартала можно допустить плавное ослабление позиций рубля, если налоговый фактор уйдет с повестки, а спрос на валюту со стороны импортеров увеличится. В таком сценарии доллар может подняться в диапазон 81–84 рубля, евро — 95–97 рублей, юань — 11,40–11,50 рубля”, — полагает Шнейдерман.Однако в случае благоприятной внешней и внутренней конъюнктуры рубль может сохраниться в текущих диапазонах к основным валютам, заключил он.
