https://ria.ru/20250822/rubl-2036875740.html

Аналитик дал прогноз нового ослабления рубля к концу квартала

Аналитик дал прогноз нового ослабления рубля к концу квартала - РИА Новости, 22.08.2025

Аналитик дал прогноз нового ослабления рубля к концу квартала

Рубль к концу третьего квартала умеренно ослабнет до 81-84 за доллар, но есть вероятность, что он сохранится в значениях, близких к текущим, рассказал агентству РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T02:17:00+03:00

2025-08-22T02:17:00+03:00

2025-08-22T02:17:00+03:00

экономика

александр шнейдерман

альфа-форекс

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152649/08/1526490862_0:315:6000:3690_1920x0_80_0_0_de054bde787ca4322fcc1464c991495d.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Рубль к концу третьего квартала умеренно ослабнет до 81-84 за доллар, но есть вероятность, что он сохранится в значениях, близких к текущим, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман. По его словам, в августе нацвалюта держится в устойчивом коридоре 80-81 рублей за доллар, 95-97 за евро и 11,15-11,18 к юаню. Ее поддерживают приток валютной выручки и высокие доходы от экспорта, а также взвешенная бюджетная политика.“К исходу третьего квартала можно допустить плавное ослабление позиций рубля, если налоговый фактор уйдет с повестки, а спрос на валюту со стороны импортеров увеличится. В таком сценарии доллар может подняться в диапазон 81–84 рубля, евро — 95–97 рублей, юань — 11,40–11,50 рубля”, — полагает Шнейдерман.Однако в случае благоприятной внешней и внутренней конъюнктуры рубль может сохраниться в текущих диапазонах к основным валютам, заключил он.

https://ria.ru/20250821/tsb-2036633349.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, александр шнейдерман, альфа-форекс, ситуация с курсами валют и ценами на нефть