https://ria.ru/20250822/rostov-2037058512.html
Готовность жилфонда Ростова к отопительному сезону превысила 70%
Готовность жилфонда Ростова к отопительному сезону превысила 70% - РИА Новости, 22.08.2025
Готовность жилфонда Ростова к отопительному сезону превысила 70%
Готовность жилищного фонда Ростова-на-Дону к отопительному сезону превысила 70 процентов, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам совещания РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T19:42:00+03:00
2025-08-22T19:42:00+03:00
2025-08-22T19:42:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:314:3077:2044_1920x0_80_0_0_62e429d04e7b0b816247beeadffcf4a9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Готовность жилищного фонда Ростова-на-Дону к отопительному сезону превысила 70 процентов, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам совещания о ходе подготовки к отопительному сезону. По его данным, к зиме необходимо подготовить 4835 многоквартирных домов с центральным отоплением. Этим занимаются управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. В перечне работ - промывка системы отопления, ревизия рамок управления, опрессовка систем отопления. Все работы должны быть выполнены к 15 сентября. "В целом подготовка жилфонда в районах идет по плану. Общий уровень готовности по основным показателям на сегодняшний день составляет более 70 процентов", - сказал он, отметив, что есть небольшое отставание от графика в Кировском районе. Учитывая, что до завершения плановых сроков остается менее месяца, Скрябин поручил своему заместителю по ЖКХ взять ситуацию на контроль. "Администрации Кировского района необходимо активизировать взаимодействие с жилищными организациями, чтобы уложиться в отведенное время", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014232257.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aa74f73eaf5ede34edc6b2fe20e77d7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону
Ростовская область , Ростов-на-Дону
Готовность жилфонда Ростова к отопительному сезону превысила 70%
Скрябин: готовность жилфонда Ростова к отопительному сезону превысила 70%
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Готовность жилищного фонда Ростова-на-Дону к отопительному сезону превысила 70 процентов, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам совещания о ходе подготовки к отопительному сезону.
По его данным, к зиме необходимо подготовить 4835 многоквартирных домов с центральным отоплением. Этим занимаются управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. В перечне работ - промывка системы отопления, ревизия рамок управления, опрессовка систем отопления. Все работы должны быть выполнены к 15 сентября.
"В целом подготовка жилфонда в районах идет по плану. Общий уровень готовности по основным показателям на сегодняшний день составляет более 70 процентов", - сказал он, отметив, что есть небольшое отставание от графика в Кировском районе.
Учитывая, что до завершения плановых сроков остается менее месяца, Скрябин поручил своему заместителю по ЖКХ взять ситуацию на контроль.
"Администрации Кировского района необходимо активизировать взаимодействие с жилищными организациями, чтобы уложиться в отведенное время", - подчеркнул он.