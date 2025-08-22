Рейтинг@Mail.ru
Готовность жилфонда Ростова к отопительному сезону превысила 70%
Ростовская область
 
19:42 22.08.2025
Готовность жилфонда Ростова к отопительному сезону превысила 70%
Готовность жилфонда Ростова к отопительному сезону превысила 70% - РИА Новости, 22.08.2025
Готовность жилфонда Ростова к отопительному сезону превысила 70%
Готовность жилищного фонда Ростова-на-Дону к отопительному сезону превысила 70 процентов, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам совещания РИА Новости, 22.08.2025
ростовская область
ростов-на-дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Готовность жилищного фонда Ростова-на-Дону к отопительному сезону превысила 70 процентов, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам совещания о ходе подготовки к отопительному сезону. По его данным, к зиме необходимо подготовить 4835 многоквартирных домов с центральным отоплением. Этим занимаются управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. В перечне работ - промывка системы отопления, ревизия рамок управления, опрессовка систем отопления. Все работы должны быть выполнены к 15 сентября. "В целом подготовка жилфонда в районах идет по плану. Общий уровень готовности по основным показателям на сегодняшний день составляет более 70 процентов", - сказал он, отметив, что есть небольшое отставание от графика в Кировском районе. Учитывая, что до завершения плановых сроков остается менее месяца, Скрябин поручил своему заместителю по ЖКХ взять ситуацию на контроль. "Администрации Кировского района необходимо активизировать взаимодействие с жилищными организациями, чтобы уложиться в отведенное время", - подчеркнул он.
ростов-на-дону
ростов-на-дону
Ростовская область , Ростов-на-Дону
Готовность жилфонда Ростова к отопительному сезону превысила 70%

Скрябин: готовность жилфонда Ростова к отопительному сезону превысила 70%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Готовность жилищного фонда Ростова-на-Дону к отопительному сезону превысила 70 процентов, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам совещания о ходе подготовки к отопительному сезону.
По его данным, к зиме необходимо подготовить 4835 многоквартирных домов с центральным отоплением. Этим занимаются управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. В перечне работ - промывка системы отопления, ревизия рамок управления, опрессовка систем отопления. Все работы должны быть выполнены к 15 сентября.
"В целом подготовка жилфонда в районах идет по плану. Общий уровень готовности по основным показателям на сегодняшний день составляет более 70 процентов", - сказал он, отметив, что есть небольшое отставание от графика в Кировском районе.
Учитывая, что до завершения плановых сроков остается менее месяца, Скрябин поручил своему заместителю по ЖКХ взять ситуацию на контроль.
"Администрации Кировского района необходимо активизировать взаимодействие с жилищными организациями, чтобы уложиться в отведенное время", - подчеркнул он.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В ГД рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление
30 апреля, 03:39
 
Ростовская область Ростов-на-Дону
 
 
