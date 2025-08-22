https://ria.ru/20250822/rostov-2037058512.html

Готовность жилфонда Ростова к отопительному сезону превысила 70%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Готовность жилищного фонда Ростова-на-Дону к отопительному сезону превысила 70 процентов, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам совещания о ходе подготовки к отопительному сезону. По его данным, к зиме необходимо подготовить 4835 многоквартирных домов с центральным отоплением. Этим занимаются управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. В перечне работ - промывка системы отопления, ревизия рамок управления, опрессовка систем отопления. Все работы должны быть выполнены к 15 сентября. "В целом подготовка жилфонда в районах идет по плану. Общий уровень готовности по основным показателям на сегодняшний день составляет более 70 процентов", - сказал он, отметив, что есть небольшое отставание от графика в Кировском районе. Учитывая, что до завершения плановых сроков остается менее месяца, Скрябин поручил своему заместителю по ЖКХ взять ситуацию на контроль. "Администрации Кировского района необходимо активизировать взаимодействие с жилищными организациями, чтобы уложиться в отведенное время", - подчеркнул он.

2025

