Ростовская полиция предложила расширить запрет на работу мигрантов

Ростовская полиция предложила расширить запрет на работу мигрантов - РИА Новости, 22.08.2025

Ростовская полиция предложила расширить запрет на работу мигрантов

Руководство ростовской полиции в июле 2025 года направила письмо на имя врио главы области Юрия Слюсаря с предложением расширить запрет на работу мигрантов в... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T14:05:00+03:00

2025-08-22T14:05:00+03:00

2025-08-22T14:05:00+03:00

ростовская область

юрий слюсарь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Руководство ростовской полиции в июле 2025 года направила письмо на имя врио главы области Юрия Слюсаря с предложением расширить запрет на работу мигрантов в ряде сфер экономики, сообщила в четверг врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по региону, подполковник полиции Виктория Григорьева. "Руководством ГУ МВД России по Ростовской области в июле текущего года на имя врио губернатора Ростовской области Слюсаря Юрия Борисовича, с целью урегулирования рынка труда, направлено письмо о рассмотрении вопроса о введении запрета по следующим видам экономической деятельности: "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта"; "Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность"; "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания"; "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков", - сообщила Григорьева в ходе пресс-конференции, посвященной миграционной обстановке в Ростовской области. Она отметила, что в регионе запрет на работу мигрантов действует только по двум видам экономической деятельности: "Производство драгоценных металлов" и "Деятельность фитнес-центров". При этом, по словам Григорьевой, в 2025 году в регионе увеличилось число мигрантов. Так, количество иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет выросло на 21,4% и составило 65,3 тысячи граждан. Основными факторами, привлекающими мигрантов в Ростовскую область, являются наличие вакансий в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. "Рост количества трудовых мигрантов обусловлен, прежде всего, установлением запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории соседних или близлежащих субъектов Российской Федерации, к работе иностранцев по отдельным видам экономической деятельности", - отметила Григорьева.

ростовская область

2025

ростовская область, юрий слюсарь , министерство внутренних дел рф (мвд россии)