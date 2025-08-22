Рейтинг@Mail.ru
14:05 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/rostov-2036978592.html
Ростовская полиция предложила расширить запрет на работу мигрантов
2025-08-22T14:05:00+03:00
2025-08-22T14:05:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Руководство ростовской полиции в июле 2025 года направила письмо на имя врио главы области Юрия Слюсаря с предложением расширить запрет на работу мигрантов в ряде сфер экономики, сообщила в четверг врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по региону, подполковник полиции Виктория Григорьева. "Руководством ГУ МВД России по Ростовской области в июле текущего года на имя врио губернатора Ростовской области Слюсаря Юрия Борисовича, с целью урегулирования рынка труда, направлено письмо о рассмотрении вопроса о введении запрета по следующим видам экономической деятельности: "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта"; "Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность"; "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания"; "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков", - сообщила Григорьева в ходе пресс-конференции, посвященной миграционной обстановке в Ростовской области. Она отметила, что в регионе запрет на работу мигрантов действует только по двум видам экономической деятельности: "Производство драгоценных металлов" и "Деятельность фитнес-центров". При этом, по словам Григорьевой, в 2025 году в регионе увеличилось число мигрантов. Так, количество иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет выросло на 21,4% и составило 65,3 тысячи граждан. Основными факторами, привлекающими мигрантов в Ростовскую область, являются наличие вакансий в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. "Рост количества трудовых мигрантов обусловлен, прежде всего, установлением запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории соседних или близлежащих субъектов Российской Федерации, к работе иностранцев по отдельным видам экономической деятельности", - отметила Григорьева.
https://ria.ru/20250820/volodin-2036443384.html
https://ria.ru/20250822/prigovor-2036964827.html
ростовская область
ростовская область, юрий слюсарь , министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Руководство ростовской полиции в июле 2025 года направила письмо на имя врио главы области Юрия Слюсаря с предложением расширить запрет на работу мигрантов в ряде сфер экономики, сообщила в четверг врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по региону, подполковник полиции Виктория Григорьева.
"Руководством ГУ МВД России по Ростовской области в июле текущего года на имя врио губернатора Ростовской области Слюсаря Юрия Борисовича, с целью урегулирования рынка труда, направлено письмо о рассмотрении вопроса о введении запрета по следующим видам экономической деятельности: "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта"; "Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность"; "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания"; "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков", - сообщила Григорьева в ходе пресс-конференции, посвященной миграционной обстановке в Ростовской области.
Она отметила, что в регионе запрет на работу мигрантов действует только по двум видам экономической деятельности: "Производство драгоценных металлов" и "Деятельность фитнес-центров".
При этом, по словам Григорьевой, в 2025 году в регионе увеличилось число мигрантов. Так, количество иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет выросло на 21,4% и составило 65,3 тысячи граждан. Основными факторами, привлекающими мигрантов в Ростовскую область, являются наличие вакансий в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.
"Рост количества трудовых мигрантов обусловлен, прежде всего, установлением запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории соседних или близлежащих субъектов Российской Федерации, к работе иностранцев по отдельным видам экономической деятельности", - отметила Григорьева.
Ростовская областьЮрий СлюсарьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
