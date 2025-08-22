https://ria.ru/20250822/rostov-2036978592.html
Ростовская полиция предложила расширить запрет на работу мигрантов
22.08.2025
Ростовская полиция предложила расширить запрет на работу мигрантов
Руководство ростовской полиции в июле 2025 года направила письмо на имя врио главы области Юрия Слюсаря с предложением расширить запрет на работу мигрантов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Руководство ростовской полиции в июле 2025 года направила письмо на имя врио главы области Юрия Слюсаря с предложением расширить запрет на работу мигрантов в ряде сфер экономики, сообщила в четверг врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по региону, подполковник полиции Виктория Григорьева. "Руководством ГУ МВД России по Ростовской области в июле текущего года на имя врио губернатора Ростовской области Слюсаря Юрия Борисовича, с целью урегулирования рынка труда, направлено письмо о рассмотрении вопроса о введении запрета по следующим видам экономической деятельности: "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта"; "Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность"; "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания"; "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков", - сообщила Григорьева в ходе пресс-конференции, посвященной миграционной обстановке в Ростовской области. Она отметила, что в регионе запрет на работу мигрантов действует только по двум видам экономической деятельности: "Производство драгоценных металлов" и "Деятельность фитнес-центров". При этом, по словам Григорьевой, в 2025 году в регионе увеличилось число мигрантов. Так, количество иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет выросло на 21,4% и составило 65,3 тысячи граждан. Основными факторами, привлекающими мигрантов в Ростовскую область, являются наличие вакансий в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. "Рост количества трудовых мигрантов обусловлен, прежде всего, установлением запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории соседних или близлежащих субъектов Российской Федерации, к работе иностранцев по отдельным видам экономической деятельности", - отметила Григорьева.
