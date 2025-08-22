https://ria.ru/20250822/rostekh-2036878772.html

Глава "Ростеха" допустил выход на IPO ряда гражданских предприятий холдинга

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гражданские компании холдинга "Ростех" могут выйти на IPO, но для оборонных активов такой формат непригоден, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Формат IPO непригоден для оборонных активов. Все же выход на биржу подразумевает открытость перед внешними инвесторами. А выполнение гособоронзаказа, которым загружены наши предприятия, наоборот, не позволяет открыть отчетность. … Чисто гражданские компании – их у нас немного, – безусловно, могут выйти на IPO", - рассказал Чемезов. Он привел в пример компанию "Элемент", которая в прошлом году вышла на биржу. В результате удалось привлечь 15 миллиардов рублей на развитие микроэлектроники. Есть еще ряд компаний, которые могут последовать этому примеру. "Ростех" хочет, чтобы к нему шли инвесторы. "Форматы вложений могут быть разными, не обязательно IPO", - подчеркнул Чемезов.

