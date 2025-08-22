https://ria.ru/20250822/rosteh-2036901577.html

"Ростех" увеличил выпуск военной и гражданской продукции

2025-08-22T08:45:00+03:00

экономика

сергей чемезов

ростех

россия

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. "Ростех" в 2025 году увеличил выпуск военной и гражданской продукции, реализация "гражданки" позволила выручить более 1 триллиона рублей, что составляет 29% от общей доли выручки, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов. "Доля "гражданки" и правда снизилась, так как значительно вырос ГОЗ (гособоронзаказ): примерно треть выручки нам сейчас дает гражданская продукция. По итогам первого полугодия 2025 года – порядка 29%. Но это не значит, что мы стали производить меньше. Наоборот, "гражданка" растет, в абсолютных цифрах – уже более 1 триллиона рублей", - сказал Чемезов. Он напомнил, что есть поручение президента, его никто не отменял: к 2030 году каждый второй рубль в выручке предприятий "Ростеха" должны давать гражданские направления. "Потенциал для роста у нас здесь – огромный. О возможностях наших предприятий говорят цифры: в 2024 году мы создали и вывели на рынок 213 передовых изделий, получили 819 патентов и оформили 414 ноу-хау", - сказал глава "Ростеха". По его словам, перспективные ниши для корпорации – авиационная техника, энергетическое оборудование, медицинская продукция и многое другое. "Это не менее важное и ответственное направление, чем гособоронзаказ. В частности, новые гражданские самолеты нужны стране не меньше, чем танки", - подчеркнул Чемезов.

россия

экономика, сергей чемезов, ростех, россия