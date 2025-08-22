Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" увеличил выпуск военной и гражданской продукции - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/rosteh-2036901577.html
"Ростех" увеличил выпуск военной и гражданской продукции
"Ростех" увеличил выпуск военной и гражданской продукции - РИА Новости, 22.08.2025
"Ростех" увеличил выпуск военной и гражданской продукции
"Ростех" в 2025 году увеличил выпуск военной и гражданской продукции, реализация "гражданки" позволила выручить более 1 триллиона рублей, что составляет 29% от... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T08:45:00+03:00
2025-08-22T08:45:00+03:00
экономика
сергей чемезов
ростех
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. "Ростех" в 2025 году увеличил выпуск военной и гражданской продукции, реализация "гражданки" позволила выручить более 1 триллиона рублей, что составляет 29% от общей доли выручки, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов. "Доля "гражданки" и правда снизилась, так как значительно вырос ГОЗ (гособоронзаказ): примерно треть выручки нам сейчас дает гражданская продукция. По итогам первого полугодия 2025 года – порядка 29%. Но это не значит, что мы стали производить меньше. Наоборот, "гражданка" растет, в абсолютных цифрах – уже более 1 триллиона рублей", - сказал Чемезов. Он напомнил, что есть поручение президента, его никто не отменял: к 2030 году каждый второй рубль в выручке предприятий "Ростеха" должны давать гражданские направления. "Потенциал для роста у нас здесь – огромный. О возможностях наших предприятий говорят цифры: в 2024 году мы создали и вывели на рынок 213 передовых изделий, получили 819 патентов и оформили 414 ноу-хау", - сказал глава "Ростеха". По его словам, перспективные ниши для корпорации – авиационная техника, энергетическое оборудование, медицинская продукция и многое другое. "Это не менее важное и ответственное направление, чем гособоронзаказ. В частности, новые гражданские самолеты нужны стране не меньше, чем танки", - подчеркнул Чемезов.
https://ria.ru/20250617/rosteh-2023336014.html
https://ria.ru/20241023/chemezov-1979677938.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5e9bb37debe621b4ae3b6cc635a2efa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сергей чемезов, ростех, россия
Экономика, Сергей Чемезов, Ростех, Россия
"Ростех" увеличил выпуск военной и гражданской продукции

Чемезов: выпуск гражданской продукции "Ростеха" увеличился, несмотря на рост ГОЗ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. "Ростех" в 2025 году увеличил выпуск военной и гражданской продукции, реализация "гражданки" позволила выручить более 1 триллиона рублей, что составляет 29% от общей доли выручки, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Доля "гражданки" и правда снизилась, так как значительно вырос ГОЗ (гособоронзаказ): примерно треть выручки нам сейчас дает гражданская продукция. По итогам первого полугодия 2025 года – порядка 29%. Но это не значит, что мы стали производить меньше. Наоборот, "гражданка" растет, в абсолютных цифрах – уже более 1 триллиона рублей", - сказал Чемезов.
Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Ростех" увеличил производство боеприпасов в десятки раз
17 июня, 14:47
Он напомнил, что есть поручение президента, его никто не отменял: к 2030 году каждый второй рубль в выручке предприятий "Ростеха" должны давать гражданские направления.
"Потенциал для роста у нас здесь – огромный. О возможностях наших предприятий говорят цифры: в 2024 году мы создали и вывели на рынок 213 передовых изделий, получили 819 патентов и оформили 414 ноу-хау", - сказал глава "Ростеха".
По его словам, перспективные ниши для корпорации – авиационная техника, энергетическое оборудование, медицинская продукция и многое другое.
"Это не менее важное и ответственное направление, чем гособоронзаказ. В частности, новые гражданские самолеты нужны стране не меньше, чем танки", - подчеркнул Чемезов.
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Чемезов предложил меры для подготовки специалистов ОПК
23 октября 2024, 21:05
 
ЭкономикаСергей ЧемезовРостехРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала