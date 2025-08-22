Рейтинг@Mail.ru
Россия не сажает на крючок партнеров в атомной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/rossiya-2037081035.html
Россия не сажает на крючок партнеров в атомной сфере, заявил Путин
Россия не сажает на крючок партнеров в атомной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2025
Россия не сажает на крючок партнеров в атомной сфере, заявил Путин
Россия не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:21:00+03:00
2025-08-22T22:21:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
САРОВ, 22 авг — РИА Новости. Россия не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Еще есть очень важный момент: мы не сажаем на крючок наших партнёров — чтобы построить, а потом им создать рынок и постоянно этот рынок держать за собой. Мы создаём отрасль, мы готовим кадры, мы создаём возможности для производства оборудования, локализуем на месте", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://ria.ru/20250822/putin-2037080882.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия не сажает на крючок партнеров в атомной сфере, заявил Путин

Путин заявил, что Россия не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРОВ, 22 авг — РИА Новости. Россия не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще есть очень важный момент: мы не сажаем на крючок наших партнёров — чтобы построить, а потом им создать рынок и постоянно этот рынок держать за собой. Мы создаём отрасль, мы готовим кадры, мы создаём возможности для производства оборудования, локализуем на месте", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин отметил высокую динамику развития атомной отрасли
Вчера, 22:20
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала