https://ria.ru/20250822/rossiya-2037081035.html

Россия не сажает на крючок партнеров в атомной сфере, заявил Путин

Россия не сажает на крючок партнеров в атомной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2025

Россия не сажает на крючок партнеров в атомной сфере, заявил Путин

Россия не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T22:21:00+03:00

2025-08-22T22:21:00+03:00

2025-08-22T22:21:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg

САРОВ, 22 авг — РИА Новости. Россия не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Еще есть очень важный момент: мы не сажаем на крючок наших партнёров — чтобы построить, а потом им создать рынок и постоянно этот рынок держать за собой. Мы создаём отрасль, мы готовим кадры, мы создаём возможности для производства оборудования, локализуем на месте", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

https://ria.ru/20250822/putin-2037080882.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин