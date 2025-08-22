https://ria.ru/20250822/rossiya-2037081035.html
Россия не сажает на крючок партнеров в атомной сфере, заявил Путин
Россия не сажает на крючок партнеров в атомной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2025
Россия не сажает на крючок партнеров в атомной сфере, заявил Путин
Россия не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ, 22 авг — РИА Новости. Россия не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Еще есть очень важный момент: мы не сажаем на крючок наших партнёров — чтобы построить, а потом им создать рынок и постоянно этот рынок держать за собой. Мы создаём отрасль, мы готовим кадры, мы создаём возможности для производства оборудования, локализуем на месте", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Россия не сажает на крючок партнеров в атомной сфере, заявил Путин
Путин заявил, что Россия не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере