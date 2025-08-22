https://ria.ru/20250822/rossijane-2036884643.html

Россиянам посоветовали, что нужно делать в пик перевозок на поездах

Россиянам посоветовали, что нужно делать в пик перевозок на поездах

2025-08-22T03:33:00+03:00

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россиянам в преддверии окончания сезона отпусков и большого пассажиропотока в связи с этим посоветовали приходить на поезд заранее и не забывать документы. Такие рекомендации по просьбе РИА Новости составили в Минтрансе России. Конец августа является одним из пиковых в нагрузке на транспорт, поскольку пассажиры возвращаются из отпусков или мест отдыха, готовясь к началу учебного года и так называемого делового сезона, который стартует в сентябре. "Если вы едете на поезде… Приходите на вокзал заранее. Рекомендуем быть на месте за 40–60 минут до отправления, особенно если вы путешествуете с детьми, багажом или в первый раз. Проверьте документы и билеты", - сказали в Минтрансе. Пассажирам советуют убедиться, что под рукой: паспорт (или свидетельство о рождении ребенка), билет бумажный или электронный (посмотреть номер поезда, вагона и места), документы, дающие право на льготы (если есть). "Третье. Уточните вагон и платформу. Номера путей могут меняться — следите за табло и объявлениями", - отмечает Минтранс. Среди других важных рекомендаций - не планировать пересадку вплотную по времени. "Если поезд — часть сложного маршрута, оставляйте запас времени между пересадками, особенно при смене вида транспорта (например, поезд + самолет)", - пояснили в министерстве. Также пассажирам стоит взять с собой воду и перекус. "В сезон отпусков вагоны-рестораны и автоматы могут быть перегружены, особенно в популярных направлениях", - напомнили в Минтрансе.

