Путин: те, кто прекратил сотрудничество с Россией, вернутся
Президент РФ Владимир Путин считает, что те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться к сотрудничеству. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться к сотрудничеству. "Те, кто уходит со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, уверен, они будут возвращаться. И многие, повторяю, и сейчас работают, а многие - вернутся", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
