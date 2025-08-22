https://ria.ru/20250822/rossija-2037091790.html

Путин: те, кто прекратил сотрудничество с Россией, вернутся

Путин: те, кто прекратил сотрудничество с Россией, вернутся - РИА Новости, 22.08.2025

Путин: те, кто прекратил сотрудничество с Россией, вернутся

Президент РФ Владимир Путин считает, что те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться к сотрудничеству.

политика

россия

владимир путин

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться к сотрудничеству. "Те, кто уходит со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, уверен, они будут возвращаться. И многие, повторяю, и сейчас работают, а многие - вернутся", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

россия

2025

Новости

политика, россия, владимир путин