Путин рассказал о поставках ядерного топлива в недружественные страны

Россия продолжает поставлять ядерное топливо в недружественные страны и в приличных объемах, заявил президент РФ Владимир Путин.

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Россия продолжает поставлять ядерное топливо в недружественные страны и в приличных объемах, заявил президент РФ Владимир Путин. "То, что мы раньше делали в тех странах, которых вы назвали недружественными, мы и продолжаем там делать, ядерные топлива-то поставляем до сих пор и в приличных объемах. Услуги предоставляем? Предоставляем. Почти в таких же объемах. Какие-то новые вещи появляются, особенно в области ядерной медицины и в других смежных сферах, это как было, так все и есть", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

