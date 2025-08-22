https://ria.ru/20250822/rossija-2037088129.html
Путин рассказал о поставках ядерного топлива в недружественные страны
Путин рассказал о поставках ядерного топлива в недружественные страны - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассказал о поставках ядерного топлива в недружественные страны
Россия продолжает поставлять ядерное топливо в недружественные страны и в приличных объемах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:00:00+03:00
2025-08-22T23:00:00+03:00
2025-08-22T23:00:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Россия продолжает поставлять ядерное топливо в недружественные страны и в приличных объемах, заявил президент РФ Владимир Путин. "То, что мы раньше делали в тех странах, которых вы назвали недружественными, мы и продолжаем там делать, ядерные топлива-то поставляем до сих пор и в приличных объемах. Услуги предоставляем? Предоставляем. Почти в таких же объемах. Какие-то новые вещи появляются, особенно в области ядерной медицины и в других смежных сферах, это как было, так все и есть", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
https://ria.ru/20250513/putin-2016736456.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о поставках ядерного топлива в недружественные страны
Путин: Россия продолжает поставлять ядерное топливо в недружественные страны