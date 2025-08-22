https://ria.ru/20250822/rossija-2037083644.html

Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске

Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске - РИА Новости, 22.08.2025

Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске

Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T22:37:00+03:00

2025-08-22T22:37:00+03:00

2025-08-22T22:56:00+03:00

в мире

россия

сша

арктика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_0:6:3073:1735_1920x0_80_0_0_56a2714d5e26fe93b9ddad9914dc0bbc.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства рассказал, что российские компании, в том числе компания "Новатэк", работающая в области сжижения природного газа, начали работать в Арктической зоне в кооперации с европейскими и азиатскими партнерами."Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.

https://ria.ru/20250822/putin-2037082493.html

россия

сша

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, арктика, владимир путин