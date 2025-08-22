https://ria.ru/20250822/rossija-2037083644.html
Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске
2025-08-22T22:37:00+03:00
2025-08-22T22:37:00+03:00
2025-08-22T22:56:00+03:00
в мире
россия
сша
арктика
владимир путин
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства рассказал, что российские компании, в том числе компания "Новатэк", работающая в области сжижения природного газа, начали работать в Арктической зоне в кооперации с европейскими и азиатскими партнерами."Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
2025
