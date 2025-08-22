Рейтинг@Mail.ru
Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске
22:37 22.08.2025 (обновлено: 22:56 22.08.2025)
Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске
в мире
россия
сша
арктика
владимир путин
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства рассказал, что российские компании, в том числе компания "Новатэк", работающая в области сжижения природного газа, начали работать в Арктической зоне в кооперации с европейскими и азиатскими партнерами."Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
россия
сша
арктика
в мире, россия, сша, арктика, владимир путин
В мире, Россия, США, Арктика, Владимир Путин
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства рассказал, что российские компании, в том числе компания "Новатэк", работающая в области сжижения природного газа, начали работать в Арктической зоне в кооперации с европейскими и азиатскими партнерами.
"Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
Путин заявил о продолжении контактов России и США
