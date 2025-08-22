https://ria.ru/20250822/rossija-2037079831.html

Путин: Россия делает все для прекращения войны против населения Донбасса

Путин: Россия делает все для прекращения войны против населения Донбасса - РИА Новости, 22.08.2025

Путин: Россия делает все для прекращения войны против населения Донбасса

Россия делает все для того, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году против населения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T22:16:00+03:00

2025-08-22T22:16:00+03:00

2025-08-22T22:16:00+03:00

в мире

россия

донбасс

владимир путин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Россия делает все для того, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году против населения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Там (в странах с недружественной элитой - ред.), конечно, пропаганда работает, мозги промывают, говорят о том, что мы начали войну, забывая о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война, а мы делаем всё для того, чтобы ее прекратить", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

https://ria.ru/20250822/putin-2037079423.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донбасс, владимир путин, украина