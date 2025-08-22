Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия делает все для прекращения войны против населения Донбасса
22:16 22.08.2025
Путин: Россия делает все для прекращения войны против населения Донбасса
Путин: Россия делает все для прекращения войны против населения Донбасса - РИА Новости, 22.08.2025
Путин: Россия делает все для прекращения войны против населения Донбасса
в мире
россия
донбасс
владимир путин
украина
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Россия делает все для того, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году против населения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Там (в странах с недружественной элитой - ред.), конечно, пропаганда работает, мозги промывают, говорят о том, что мы начали войну, забывая о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война, а мы делаем всё для того, чтобы ее прекратить", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
россия
донбасс
украина
в мире, россия, донбасс, владимир путин, украина
В мире, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Украина

Путин: Россия делает все для прекращения войны против населения Донбасса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Владимир Путин. Архивное фото
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Россия делает все для того, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году против населения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Там (в странах с недружественной элитой - ред.), конечно, пропаганда работает, мозги промывают, говорят о том, что мы начали войну, забывая о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война, а мы делаем всё для того, чтобы ее прекратить", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Путин рассказал, что встреча с Трампом была содержательной
