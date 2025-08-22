https://ria.ru/20250822/rossija-2037079831.html
Путин: Россия делает все для прекращения войны против населения Донбасса
Путин: Россия делает все для прекращения войны против населения Донбасса - РИА Новости, 22.08.2025
Путин: Россия делает все для прекращения войны против населения Донбасса
Россия делает все для того, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году против населения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:16:00+03:00
2025-08-22T22:16:00+03:00
2025-08-22T22:16:00+03:00
в мире
россия
донбасс
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Россия делает все для того, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году против населения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Там (в странах с недружественной элитой - ред.), конечно, пропаганда работает, мозги промывают, говорят о том, что мы начали войну, забывая о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война, а мы делаем всё для того, чтобы ее прекратить", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://ria.ru/20250822/putin-2037079423.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, владимир путин, украина
В мире, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Украина