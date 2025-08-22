https://ria.ru/20250822/rossija-2037079521.html
Путин рассказал о работе в атомной сфере стран Запада
Путин рассказал о работе в атомной сфере стран Запада - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассказал о работе в атомной сфере стран Запада
Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:12:00+03:00
2025-08-22T22:12:00+03:00
2025-08-22T22:12:00+03:00
в мире
россия
турция
финляндия
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037079262_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88d660efbf550149d63960e5cc8c97e5.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО, сообщил президент РФ Владимир Путин. “В Турции появился проект, несмотря на начало СВО. А это, между прочим, страна НАТО. Что у нас отпало-то из того, что было? Финляндия только. Мы в Венгрии даже продолжаем (работу - ред.) - (это - ред.) страна НАТО и страна Европейского союза. Мы продолжаем там работу”, - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://ria.ru/20250822/putin-2037077442.html
россия
турция
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037079262_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f35967a6fd31483549682476b24353e4.jpg
Путин о совместной работе российских ученых со специалистами из Европы
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-22T22:12
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, финляндия, владимир путин, нато
В мире, Россия, Турция, Финляндия, Владимир Путин, НАТО
Путин рассказал о работе в атомной сфере стран Запада
Путин: Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО