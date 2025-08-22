Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работе в атомной сфере стран Запада - РИА Новости, 22.08.2025
22:12 22.08.2025
Путин рассказал о работе в атомной сфере стран Запада
в мире
россия
турция
финляндия
владимир путин
нато
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО, сообщил президент РФ Владимир Путин. “В Турции появился проект, несмотря на начало СВО. А это, между прочим, страна НАТО. Что у нас отпало-то из того, что было? Финляндия только. Мы в Венгрии даже продолжаем (работу - ред.) - (это - ред.) страна НАТО и страна Европейского союза. Мы продолжаем там работу”, - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
в мире, россия, турция, финляндия, владимир путин, нато
В мире, Россия, Турция, Финляндия, Владимир Путин, НАТО
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО, сообщил президент РФ Владимир Путин.
“В Турции появился проект, несмотря на начало СВО. А это, между прочим, страна НАТО. Что у нас отпало-то из того, что было? Финляндия только. Мы в Венгрии даже продолжаем (работу - ред.) - (это - ред.) страна НАТО и страна Европейского союза. Мы продолжаем там работу”, - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Путин считает, что России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли
