Рейтинг@Mail.ru
В России нашли сеть фишинговых сайтов, маскирующихся под портал Минобрнауки - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/rossija-2036881104.html
В России нашли сеть фишинговых сайтов, маскирующихся под портал Минобрнауки
В России нашли сеть фишинговых сайтов, маскирующихся под портал Минобрнауки - РИА Новости, 22.08.2025
В России нашли сеть фишинговых сайтов, маскирующихся под портал Минобрнауки
Злоумышленники создали сеть фишинговых сайтов, которые маскируются под сервис электронных дневников и сайт министерства образования и науки России - они... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T02:10:00+03:00
2025-08-22T02:10:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Злоумышленники создали сеть фишинговых сайтов, которые маскируются под сервис электронных дневников и сайт министерства образования и науки России - они нацелены на угон аккаунтов учителей, студентов, школьников и их родителей, рассказали РИА Новости в компании F6. "Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила сеть фишинговых сайтов, которые маскируются под сервис электронных дневников и сайт министерства образования и науки России. Фейковые сайты нацелены на угон аккаунтов учителей, школьников и их родителей, а также студентов", - сказали в компании. На главной странице таких сайтов-ловушек указано, что доступ к системе осуществляется исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Пользователю предлагают авторизоваться на странице, которая копирует страницу авторизации в госсервисе. Если он укажет свой логин, пароль и введёт шестизначный код из смс, злоумышленник сразу же получат доступ к его учётной записи на госпортале. Для того, чтобы заманить на мошеннический сайт, мошенники обзванивали потенциальных жертв, представляясь сотрудниками профильного министерства, рассказали в F6. Они утверждали, что из-за "нового закона" якобы нужно предоставить "характеристику", которая влияет на поступление в вуз и последующее трудоустройство. Под этим предлогом преступники требовали зайти на фишинговый сайт, авторизоваться и "получить" необходимый документ. Мошенники активизировались в преддверии начала учебного года - в период с 8 по 18 августа было создано как минимум четыре таких ресурса. Специалисты F6 направили домены обнаруженных сайтов на блокировку на территории России. "Мошенники регулярно создают фишинговые сайты для угона учётных записей пользователей госсервисов. Например, в феврале этого года злоумышленники замаскировали такие фейковые ресурсы под несуществующую систему успеваемости, активности и уровня заинтересованности студентов. Новая атака киберпреступников нацелена не только на учащихся вузов, но также учителей, школьников и их родителей, которые пользуются электронными дневниками", – прокомментировал аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital RiskProtection) компании F6 Александр Сапов. Эксперты рекомендуют пользователям госсервисов придерживаться правил безопасности, которые помогут избежать угона аккаунта. Так, необходимо проверять достоверность информации, которую вам сообщают по телефону, в официальных источниках, а также не переходить на сайт по требованию незнакомцев. Перед переходом на незнакомые сайты нужно проверить дату регистрации домена через whois-сервисы. Если он зарегистрирован несколько дней или недель назад, скорее всего, это мошенники.
https://ria.ru/20250821/moshenniki-2036622927.html
https://ria.ru/20250819/moshenniki-2036326554.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия
Технологии, Россия
В России нашли сеть фишинговых сайтов, маскирующихся под портал Минобрнауки

Мошенники создали сеть фишинговых сайтов, маскирующихся под портал Минобрнауки

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Злоумышленники создали сеть фишинговых сайтов, которые маскируются под сервис электронных дневников и сайт министерства образования и науки России - они нацелены на угон аккаунтов учителей, студентов, школьников и их родителей, рассказали РИА Новости в компании F6.
"Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила сеть фишинговых сайтов, которые маскируются под сервис электронных дневников и сайт министерства образования и науки России. Фейковые сайты нацелены на угон аккаунтов учителей, школьников и их родителей, а также студентов", - сказали в компании.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Мошенники используют доски бесплатных объявлений, предупредил юрист
Вчера, 02:53
На главной странице таких сайтов-ловушек указано, что доступ к системе осуществляется исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Пользователю предлагают авторизоваться на странице, которая копирует страницу авторизации в госсервисе. Если он укажет свой логин, пароль и введёт шестизначный код из смс, злоумышленник сразу же получат доступ к его учётной записи на госпортале.
Для того, чтобы заманить на мошеннический сайт, мошенники обзванивали потенциальных жертв, представляясь сотрудниками профильного министерства, рассказали в F6. Они утверждали, что из-за "нового закона" якобы нужно предоставить "характеристику", которая влияет на поступление в вуз и последующее трудоустройство. Под этим предлогом преступники требовали зайти на фишинговый сайт, авторизоваться и "получить" необходимый документ.
Мошенники активизировались в преддверии начала учебного года - в период с 8 по 18 августа было создано как минимум четыре таких ресурса. Специалисты F6 направили домены обнаруженных сайтов на блокировку на территории России.
"Мошенники регулярно создают фишинговые сайты для угона учётных записей пользователей госсервисов. Например, в феврале этого года злоумышленники замаскировали такие фейковые ресурсы под несуществующую систему успеваемости, активности и уровня заинтересованности студентов. Новая атака киберпреступников нацелена не только на учащихся вузов, но также учителей, школьников и их родителей, которые пользуются электронными дневниками", – прокомментировал аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital RiskProtection) компании F6 Александр Сапов.
Эксперты рекомендуют пользователям госсервисов придерживаться правил безопасности, которые помогут избежать угона аккаунта. Так, необходимо проверять достоверность информации, которую вам сообщают по телефону, в официальных источниках, а также не переходить на сайт по требованию незнакомцев. Перед переходом на незнакомые сайты нужно проверить дату регистрации домена через whois-сервисы. Если он зарегистрирован несколько дней или недель назад, скорее всего, это мошенники.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
МВД рассказало, как мошенники убеждают жертв позвонить им
19 августа, 16:07
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала