"Роскосмос" запустит специальный авиарейс для наблюдения за затмением

"Роскосмос" запустит специальный авиарейс для наблюдения за затмением

"Роскосмос" запустит 7 сентября 2025 года специальный рейс для наблюдения за лунным затмением, сообщили в пятницу в госкорпорации. РИА Новости, 22.08.2025

земля

луна

роскосмос

московский планетарий

общество

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Роскосмос" запустит 7 сентября 2025 года специальный рейс для наблюдения за лунным затмением, сообщили в пятницу в госкорпорации. "В этом году наблюдать лунное затмение можно не только с Земли, но и с борта самолёта. Приятный бонус — возможность увидеть северное сияние ... "Роскосмос", научно-техническая гильдия "Рубежи науки" и Внуково-3 в день лунного затмения отправят спецрейс для наблюдения за уникальным природным явлением", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что борт вылетит из Москвы и возьмет курс на Полярный круг. Во время полёта комментировать астрономическое явление будут астроном Владимир Сурдин, "охотник за затмениями" Станислав Короткий и действующий российский космонавт. Полёт экскурсионного спецрейса продлится четыре часа. Лунное затмение произойдёт 7 сентября 2025 года. Луна будет скрыта тенью Земли почти 1,5 часа. Ранее в Московском планетарии сообщили РИА Новости, что ближайшее полное затмение Луны продлится с 18.28 до 23.55 мск 7 сентября. Полностью Луна будет скрыта тенью Земли с 20.31 до 21.53. При этом Луна, которая будет освещаться лучами Солнца, которые прошли через атмосферу Земли, изменит свою окраску и приобретет красноватый оттенок.

Новости

