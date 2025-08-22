Рейтинг@Mail.ru
22.08.2025
"Роскосмос" запустит специальный авиарейс для наблюдения за затмением
15:25 22.08.2025
"Роскосмос" запустит специальный авиарейс для наблюдения за затмением
земля
луна
роскосмос
московский планетарий
общество
земля
луна
земля, луна, роскосмос, московский планетарий, общество
Земля, Луна, Роскосмос, Московский планетарий, Общество
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПолное лунное затмение
Полное лунное затмение - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Полное лунное затмение. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Роскосмос" запустит 7 сентября 2025 года специальный рейс для наблюдения за лунным затмением, сообщили в пятницу в госкорпорации.
"В этом году наблюдать лунное затмение можно не только с Земли, но и с борта самолёта. Приятный бонус — возможность увидеть северное сияние ... "Роскосмос", научно-техническая гильдия "Рубежи науки" и Внуково-3 в день лунного затмения отправят спецрейс для наблюдения за уникальным природным явлением", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что борт вылетит из Москвы и возьмет курс на Полярный круг. Во время полёта комментировать астрономическое явление будут астроном Владимир Сурдин, "охотник за затмениями" Станислав Короткий и действующий российский космонавт. Полёт экскурсионного спецрейса продлится четыре часа.
Лунное затмение произойдёт 7 сентября 2025 года. Луна будет скрыта тенью Земли почти 1,5 часа.
Ранее в Московском планетарии сообщили РИА Новости, что ближайшее полное затмение Луны продлится с 18.28 до 23.55 мск 7 сентября. Полностью Луна будет скрыта тенью Земли с 20.31 до 21.53. При этом Луна, которая будет освещаться лучами Солнца, которые прошли через атмосферу Земли, изменит свою окраску и приобретет красноватый оттенок.
В Японии назвали дату запуска к МКС нового корабля для доставки грузов
В Японии назвали дату запуска к МКС нового корабля для доставки грузов
Вчера, 09:17
 
ЗемляЛунаРоскосмосМосковский планетарийОбщество
 
 
