Биоэкономика нуждается в инвестициях, считают в "Росногрессе"

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Биоэкономика в России нуждается в инвестициях минимум на 300-400 миллиардов рублей в год, говорится в докладе "Росконгресса" "Биоэкономика: трансформация глобальной экономической системы и опора национальной безопасности", с которым ознакомилось РИА Новости. "Российская биоэкономика нуждается минимально в 300-400 миллиардах рублей инвестиций ежегодно - не только на исследования, но и на "пилоты" и внедрение, тогда как нынешний объем вложений на порядки меньше. В целом же на биотопливо, логистические цепочки по производству, транспортировке и переработке биомассы миру нужны триллионы долларов. Пик инвестиций ожидается в 2030-2040 годах", - говорится в докладе. По оценке авторов, доля биоэкономики в РФ при "чрезвычайных усилиях по ее развитию" достигнет 3-5% ВВП в 2035 году. "Без таких усилий эта доля составит всего 1-2% ВВП, что будет грозить потерей рынков и усилением технологической зависимости", - подчеркивается в документе. По оценке "Росконгресса", объем российской биоэкономики сейчас составляет около 2 миллиардов долларов, ее доля в ВВП в номинальном выражении - менее 1%. "Между тем в ЕС на биоэкономику приходится уже 5%, а в Бразилии - 8% ВВП. Объем мирового рынка одних только промышленных ферментов - наиболее динамично растущий сегмент биоэкономики - больше, чем весь российский биотех-рынок", – говорится в докладе. Авторы отмечают, что в России завершается подготовка национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Ожидается, что он будет утвержден до конца 2025 года. Нацпроект будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". Акцент в нацпроекте будет сделан на четыре технологических платформы, посвященные микроорганизмам, микробному биосинтезу, продуктам переработки растительного и животного сырья, а также средствам производства. Эксперты признают, что в России уже существуют работающие биотехнологические проекты. К примеру, "Биоэнергия" в Кировской области производит биогаз из сельскохозяйственных отходов, а биофармацевтическая компания "Генериум" разрабатывает генно-инженерные лекарственные препараты и биомедицинские клеточные продукты. Есть также ряд других узкоспециализированных проектов. "Однако в целом масштаб реализации биотех-проектов невелик, в стране не хватает крупных биоперерабатывающих производств", - подчеркивают авторы.
