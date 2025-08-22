https://ria.ru/20250822/rosatom-2037081177.html

Путин наградил сотрудников "Росатома" за вклад в развитие отрасли

Путин наградил сотрудников "Росатома" за вклад в развитие отрасли - РИА Новости, 22.08.2025

Путин наградил сотрудников "Росатома" за вклад в развитие отрасли

Более 1,4 тысячи сотрудников "Росатома" получили государственные награды по случаю 80-летия российской атомной отрасли, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Более 1,4 тысячи сотрудников "Росатома" получили государственные награды по случаю 80-летия российской атомной отрасли, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Заслуженно к юбилею отрасли за весомый вклад в её развитие более 1,4 тысячи сотрудников "Росатома" удостоены государственных наград", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

