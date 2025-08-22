https://ria.ru/20250822/rosatom-2037081177.html
Путин наградил сотрудников "Росатома" за вклад в развитие отрасли
Путин наградил сотрудников "Росатома" за вклад в развитие отрасли - РИА Новости, 22.08.2025
Путин наградил сотрудников "Росатома" за вклад в развитие отрасли
Более 1,4 тысячи сотрудников "Росатома" получили государственные награды по случаю 80-летия российской атомной отрасли, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:21:00+03:00
2025-08-22T22:21:00+03:00
2025-08-22T22:21:00+03:00
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Более 1,4 тысячи сотрудников "Росатома" получили государственные награды по случаю 80-летия российской атомной отрасли, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Заслуженно к юбилею отрасли за весомый вклад в её развитие более 1,4 тысячи сотрудников "Росатома" удостоены государственных наград", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://ria.ru/20250822/putin-2037080882.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин наградил сотрудников "Росатома" за вклад в развитие отрасли
Путин: более 1,4 тысячи сотрудников "Росатома" получили государственные награды