Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 22.08.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области
Российские войска продвинулись широким фронтом на северо-востоке Запорожской области - западнее сел Темировка и Левадное, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Российские войска продвинулись широким фронтом на северо-востоке Запорожской области - западнее сел Темировка и Левадное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись широким фронтом на северо-востоке Запорожской области западнее сел Темировка и Левадное в направлении населенного пункта Ольговское", - сказал Рогов. По его словам, освобождено свыше 15 квадратных километров. Об освобождении Темировки на северо-востоке Запорожской области на стыке с ДНР Минобороны сообщило 29 июля. Запорожское село Левадное было взято под контроль в октябре 2024 года.
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая подготовка военнослужащих бригады "Север"
Боевая подготовка военнослужащих бригады Север - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая подготовка военнослужащих бригады "Север". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Российские войска продвинулись широким фронтом на северо-востоке Запорожской области - западнее сел Темировка и Левадное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска продвинулись широким фронтом на северо-востоке Запорожской области западнее сел Темировка и Левадное в направлении населенного пункта Ольговское", - сказал Рогов.
По его словам, освобождено свыше 15 квадратных километров.
Об освобождении Темировки на северо-востоке Запорожской области на стыке с ДНР Минобороны сообщило 29 июля. Запорожское село Левадное было взято под контроль в октябре 2024 года.
Специальная военная операция на Украине
Запорожская область
Россия
Донецкая Народная Республика
Владимир Рогов
Безопасность
 
 
