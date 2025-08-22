https://ria.ru/20250822/rogov-2036944121.html

Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Российские войска продвинулись широким фронтом на северо-востоке Запорожской области - западнее сел Темировка и Левадное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись широким фронтом на северо-востоке Запорожской области западнее сел Темировка и Левадное в направлении населенного пункта Ольговское", - сказал Рогов. По его словам, освобождено свыше 15 квадратных километров. Об освобождении Темировки на северо-востоке Запорожской области на стыке с ДНР Минобороны сообщило 29 июля. Запорожское село Левадное было взято под контроль в октябре 2024 года.

