https://ria.ru/20250822/rogov-2036944121.html
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 22.08.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области
Российские войска продвинулись широким фронтом на северо-востоке Запорожской области - западнее сел Темировка и Левадное, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:48:00+03:00
2025-08-22T11:48:00+03:00
2025-08-22T11:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Российские войска продвинулись широким фронтом на северо-востоке Запорожской области - западнее сел Темировка и Левадное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись широким фронтом на северо-востоке Запорожской области западнее сел Темировка и Левадное в направлении населенного пункта Ольговское", - сказал Рогов. По его словам, освобождено свыше 15 квадратных километров. Об освобождении Темировки на северо-востоке Запорожской области на стыке с ДНР Минобороны сообщило 29 июля. Запорожское село Левадное было взято под контроль в октябре 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_137fa67a62528fd7ec8b14fac43391cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области
Рогов: ВС РФ продвинулись широким фронтом на северо-востоке Запорожской области