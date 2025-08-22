https://ria.ru/20250822/rogov-2036903489.html

ВСУ в спешке перекинули резервы под Степногорск, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска вспышке перекинули резервы под поселок Степногорск на запорожской линии фронта, чтобы любыми путями сдержать продвижение российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник вспышке перекинул резервы под Степногорск. Очевидно, поставлена задача любым путем сдержать продвижение наших войск", - сказал Рогов. По его словам, сейчас бои идут на широком участке фронта на данном направлении от села Плавни до Степногорска. "Наши ребята держат оборону и отбивают контратаки противника", - подчеркнул Рогов. Поселок Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское. Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска расширили зону контроля на ореховском и степногорском направлениях линии фронта в Запорожской области.

