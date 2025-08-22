https://ria.ru/20250822/rogov-2036884951.html

Рогов сообщил о поражении цеха сборки БПЛА и авиадвигателей ВСУ в Запорожье

Рогов сообщил о поражении цеха сборки БПЛА и авиадвигателей ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 22.08.2025

Рогов сообщил о поражении цеха сборки БПЛА и авиадвигателей ВСУ в Запорожье

Ракетный удар нанесен по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех по сборке двигателей для военных вертолетов и... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T03:43:00+03:00

2025-08-22T03:43:00+03:00

2025-08-22T03:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

россия

владимир рогов

мотор сич

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Ракетный удар нанесен по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех по сборке двигателей для военных вертолетов и беспилотников для ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно подтвержденной оперативной информации, а также сообщений с места, ракетный удар нанесен по заводу "Мотор Сич", который противник переоборудовал под военные нужды. Было не менее четырех попаданий", - сказал Рогов. По его словам, значительно разрушен цех по ремонту и сборке авиационных двигателей для военных вертолетов, а также для тяжелых беспилотников и легкой авиации. "Уничтожена значительная часть готовой продукции, плюс запчасти и комплектующие. Удар отразится на обороноспособности и наступательных действиях ВСУ", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250821/ataka-2036641030.html

запорожье

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, россия, владимир рогов, мотор сич, вооруженные силы украины