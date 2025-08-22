https://ria.ru/20250822/rogov-2036884951.html
Рогов сообщил о поражении цеха сборки БПЛА и авиадвигателей ВСУ в Запорожье
22.08.2025
Рогов сообщил о поражении цеха сборки БПЛА и авиадвигателей ВСУ в Запорожье
Ракетный удар нанесен по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех по сборке двигателей для военных вертолетов и... РИА Новости, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Ракетный удар нанесен по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех по сборке двигателей для военных вертолетов и беспилотников для ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно подтвержденной оперативной информации, а также сообщений с места, ракетный удар нанесен по заводу "Мотор Сич", который противник переоборудовал под военные нужды. Было не менее четырех попаданий", - сказал Рогов. По его словам, значительно разрушен цех по ремонту и сборке авиационных двигателей для военных вертолетов, а также для тяжелых беспилотников и легкой авиации. "Уничтожена значительная часть готовой продукции, плюс запчасти и комплектующие. Удар отразится на обороноспособности и наступательных действиях ВСУ", - сказал Рогов.
Рогов сообщил о поражении цеха сборки БПЛА и авиадвигателей ВСУ в Запорожье
