Рейтинг@Mail.ru
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от крупного агентства из КНР - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 22.08.2025 (обновлено: 15:54 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/reyting-2036991955.html
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от крупного агентства из КНР
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от крупного агентства из КНР - РИА Новости, 22.08.2025
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от крупного агентства из КНР
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг, на уровне "ААА" по национальной шкале, от крупного китайского рейтингового агентства, сообщает кредитная... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T15:04:00+03:00
2025-08-22T15:54:00+03:00
россия
китай
владимир верхошинский
альфа-банк
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037006932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3047a6f0cb1cdd4067a30b4e8efd1f73.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг, на уровне "ААА" по национальной шкале, от крупного китайского рейтингового агентства, сообщает кредитная организация. "Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае China Lianhe Credit Rating Co., Ltd на уровне ААА по национальной шкале, улучшив результат прошлого года", - говорится в сообщении. В сообщении банка отмечается, что такой же уровень у суверенного рейтинга России и крупнейших экономик мира по национальной шкале. "Аналитики агентства дали всестороннюю оценку и высоко оценили именно фундаментальные показатели - нашу системную значимость для экономики, высочайшее качество активов, прозрачную систему корпоративного управления и четкую стратегию развития Альфа-банка", - приводятся в сообщении слова главы банка Владимира Верхошинского. "Максимально возможный кредитный рейтинг - важный стратегический актив для дальнейшей работы на международной арене, который является лучшим доказательством того, что выбранный нами курс - верный", - заключил он.
https://ria.ru/20250815/sud-2035483199.html
https://ria.ru/20250711/prilozhenie-2028495563.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037006932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f69ec7a012f59176e2f82b2068929bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, владимир верхошинский, альфа-банк, экономика
Россия, Китай, Владимир Верхошинский, Альфа-банк, Экономика
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от крупного агентства из КНР

Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг "ААА" от китайского агентства

© Фото : Альфа-БанкАльфа-банк
Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Альфа-Банк
Альфа-банк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг, на уровне "ААА" по национальной шкале, от крупного китайского рейтингового агентства, сообщает кредитная организация.
"Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае China Lianhe Credit Rating Co., Ltd на уровне ААА по национальной шкале, улучшив результат прошлого года", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Суд отклонил иск "Альфа-капитала" к Euroclear Bank
15 августа, 11:58
В сообщении банка отмечается, что такой же уровень у суверенного рейтинга России и крупнейших экономик мира по национальной шкале.
"Аналитики агентства дали всестороннюю оценку и высоко оценили именно фундаментальные показатели - нашу системную значимость для экономики, высочайшее качество активов, прозрачную систему корпоративного управления и четкую стратегию развития Альфа-банка", - приводятся в сообщении слова главы банка Владимира Верхошинского.
"Максимально возможный кредитный рейтинг - важный стратегический актив для дальнейшей работы на международной арене, который является лучшим доказательством того, что выбранный нами курс - верный", - заключил он.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В App Store появилось приложение Альфа-банка
11 июля, 09:36
 
РоссияКитайВладимир ВерхошинскийАльфа-банкЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала