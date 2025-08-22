https://ria.ru/20250822/reyting-2036991955.html

Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от крупного агентства из КНР

Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от крупного агентства из КНР - РИА Новости, 22.08.2025

Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от крупного агентства из КНР

Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг, на уровне "ААА" по национальной шкале, от крупного китайского рейтингового агентства, сообщает кредитная... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T15:04:00+03:00

2025-08-22T15:04:00+03:00

2025-08-22T15:54:00+03:00

россия

китай

владимир верхошинский

альфа-банк

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037006932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3047a6f0cb1cdd4067a30b4e8efd1f73.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг, на уровне "ААА" по национальной шкале, от крупного китайского рейтингового агентства, сообщает кредитная организация. "Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае China Lianhe Credit Rating Co., Ltd на уровне ААА по национальной шкале, улучшив результат прошлого года", - говорится в сообщении. В сообщении банка отмечается, что такой же уровень у суверенного рейтинга России и крупнейших экономик мира по национальной шкале. "Аналитики агентства дали всестороннюю оценку и высоко оценили именно фундаментальные показатели - нашу системную значимость для экономики, высочайшее качество активов, прозрачную систему корпоративного управления и четкую стратегию развития Альфа-банка", - приводятся в сообщении слова главы банка Владимира Верхошинского. "Максимально возможный кредитный рейтинг - важный стратегический актив для дальнейшей работы на международной арене, который является лучшим доказательством того, что выбранный нами курс - верный", - заключил он.

https://ria.ru/20250815/sud-2035483199.html

https://ria.ru/20250711/prilozhenie-2028495563.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владимир верхошинский, альфа-банк, экономика