Рейс "Аэрофлота" из Челябинска в Москву задержали на 11 часов

Рейс "Аэрофлота" из Челябинска в Москву задержали на 11 часов

22.08.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Челябинска в Москву задержали на 11 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова в Челябинске. "Рейс СУ 1533 Челябинск – Москва авиакомпании "Аэрофлот", статус – задерживается. Время вылета по расписанию – 7.20 (5.20 мск – ред.) 22 августа, расчетное время – 18.20 (16.20 мск – ред.) 22 августа", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, рейс задержан на 11 часов по техническим причинам, а соблюдение прав пассажиров на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.

