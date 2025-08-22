https://ria.ru/20250822/reys--2036927403.html
Рейс "Аэрофлота" из Челябинска в Москву задержали на 11 часов
Рейс "Аэрофлота" из Челябинска в Москву задержали на 11 часов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Челябинска в Москву задержали на 11 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова в Челябинске. "Рейс СУ 1533 Челябинск – Москва авиакомпании "Аэрофлот", статус – задерживается. Время вылета по расписанию – 7.20 (5.20 мск – ред.) 22 августа, расчетное время – 18.20 (16.20 мск – ред.) 22 августа", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, рейс задержан на 11 часов по техническим причинам, а соблюдение прав пассажиров на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.
