Экс-министра здравоохранения Хабаровского края обвинили в растрате - РИА Новости, 22.08.2025
15:24 22.08.2025 (обновлено: 15:38 22.08.2025)
Экс-министра здравоохранения Хабаровского края обвинили в растрате
Обвинение в растрате предъявили арестованному бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 22.08.2025
хабаровский край
москва
россия
юрий бойченко
евгений никонов
общество
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Обвинение в растрате предъявили арестованному бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Бойченко. В суде впоследствии уточнили РИА Новости, что экс-министр арестован на срок один месяц 23 суток. В суде сообщили агентству, что Бойченко предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Ранее не было известно, проходит ли он подозреваемым или обвиняемым по делу. По данным "АиФ", следствие считает Бойченко причастным к хищению свыше 120 миллионов рублей. Задержание связано с расследованием уголовного дела экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в июле прошлого года, пишет издание.
хабаровский край
москва
россия
хабаровский край, москва, россия, юрий бойченко, евгений никонов, общество
Хабаровский край, Москва, Россия, Юрий Бойченко, Евгений Никонов, Общество
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Обвинение в растрате предъявили арестованному бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Бойченко. В суде впоследствии уточнили РИА Новости, что экс-министр арестован на срок один месяц 23 суток.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Руководителя "Ярославльводоканала" арестовали по делу о получении взятки
Вчера, 11:42
В суде сообщили агентству, что Бойченко предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Ранее не было известно, проходит ли он подозреваемым или обвиняемым по делу.
По данным "АиФ", следствие считает Бойченко причастным к хищению свыше 120 миллионов рублей. Задержание связано с расследованием уголовного дела экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в июле прошлого года, пишет издание.
Передача взятки начальнику управления культуры города Пензы - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Пензе задержали главу управления культуры при получении взятки
9 августа, 15:16
 
Хабаровский крайМоскваРоссияЮрий БойченкоЕвгений НиконовОбщество
 
 
