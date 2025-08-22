https://ria.ru/20250822/rastrata-2036997562.html
Экс-министра здравоохранения Хабаровского края обвинили в растрате
Экс-министра здравоохранения Хабаровского края обвинили в растрате
Экс-министра здравоохранения Хабаровского края обвинили в растрате
Обвинение в растрате предъявили арестованному бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Обвинение в растрате предъявили арестованному бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Бойченко. В суде впоследствии уточнили РИА Новости, что экс-министр арестован на срок один месяц 23 суток. В суде сообщили агентству, что Бойченко предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Ранее не было известно, проходит ли он подозреваемым или обвиняемым по делу. По данным "АиФ", следствие считает Бойченко причастным к хищению свыше 120 миллионов рублей. Задержание связано с расследованием уголовного дела экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в июле прошлого года, пишет издание.
Экс-министра здравоохранения Хабаровского края обвинили в растрате
Экс-министра здравоохранения Хабаровского края Бойченко обвинили в растрате