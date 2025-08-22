https://ria.ru/20250822/pvo-2036905660.html
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 22.08.2025
Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
республика крым
вооруженные силы украины
россия
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 21 августа до 7:00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
