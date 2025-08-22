https://ria.ru/20250822/pvo-2036905660.html

ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника

2025-08-22T07:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

республика крым

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 21 августа до 7:00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

брянская область

республика крым

россия

2025

безопасность, брянская область, республика крым, вооруженные силы украины, россия