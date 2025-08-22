Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею о запрете вейпов в регионах - РИА Новости, 22.08.2025
23:55 22.08.2025
Путин поддержал идею о запрете вейпов в регионах
общество
нижегородская область
россия
саров
владимир путин
глеб никитин
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу поднял вопрос о распространении вейпов среди российских детей. Губернатор предложил наделить регионы полномочиями по полному запрету вейпов. Никитин подчеркнул, что Нижегородская область готова выступить пилотным регионом, чтобы запретить "эту гадость" в рознице, в оптовой торговле и в обращении. "Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение", - ответил Путин.
нижегородская область
россия
саров
общество, нижегородская область, россия, саров, владимир путин, глеб никитин
Общество, Нижегородская область, Россия, Саров, Владимир Путин, Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области.
Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу поднял вопрос о распространении вейпов среди российских детей. Губернатор предложил наделить регионы полномочиями по полному запрету вейпов. Никитин подчеркнул, что Нижегородская область готова выступить пилотным регионом, чтобы запретить "эту гадость" в рознице, в оптовой торговле и в обращении.
"Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение", - ответил Путин.
