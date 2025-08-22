https://ria.ru/20250822/putin-2037096394.html

Путин поддержал идею о запрете вейпов в регионах

Путин поддержал идею о запрете вейпов в регионах - РИА Новости, 22.08.2025

Путин поддержал идею о запрете вейпов в регионах

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T23:55:00+03:00

2025-08-22T23:55:00+03:00

2025-08-22T23:55:00+03:00

общество

нижегородская область

россия

саров

владимир путин

глеб никитин

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу поднял вопрос о распространении вейпов среди российских детей. Губернатор предложил наделить регионы полномочиями по полному запрету вейпов. Никитин подчеркнул, что Нижегородская область готова выступить пилотным регионом, чтобы запретить "эту гадость" в рознице, в оптовой торговле и в обращении. "Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение", - ответил Путин.

нижегородская область

россия

саров

2025

Новости

общество, нижегородская область, россия, саров, владимир путин, глеб никитин