https://ria.ru/20250822/putin-2037096394.html
Путин поддержал идею о запрете вейпов в регионах
Путин поддержал идею о запрете вейпов в регионах - РИА Новости, 22.08.2025
Путин поддержал идею о запрете вейпов в регионах
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:55:00+03:00
2025-08-22T23:55:00+03:00
2025-08-22T23:55:00+03:00
общество
нижегородская область
россия
саров
владимир путин
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087683_0:0:2475:1393_1920x0_80_0_0_890f0f9a549240d2b54183539a6ccabe.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу поднял вопрос о распространении вейпов среди российских детей. Губернатор предложил наделить регионы полномочиями по полному запрету вейпов. Никитин подчеркнул, что Нижегородская область готова выступить пилотным регионом, чтобы запретить "эту гадость" в рознице, в оптовой торговле и в обращении. "Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение", - ответил Путин.
https://ria.ru/20250813/veyp-2034910340.html
нижегородская область
россия
саров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087683_0:0:2475:1857_1920x0_80_0_0_7120592904bbdd3347dea1b1e809e2df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нижегородская область, россия, саров, владимир путин, глеб никитин
Общество, Нижегородская область, Россия, Саров, Владимир Путин, Глеб Никитин
Путин поддержал идею о запрете вейпов в регионах
Путин поддержал идею дать регионам полномочия по полному запрету вейпов