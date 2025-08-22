Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил атомщиков не задавать ему сложных вопросов
22.08.2025
Путин попросил атомщиков не задавать ему сложных вопросов
Путин попросил атомщиков не задавать ему сложных вопросов - РИА Новости, 22.08.2025
Путин попросил атомщиков не задавать ему сложных вопросов
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове попросил их не задавать ему сложных вопросов. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове попросил их не задавать ему сложных вопросов. "Можно мне сразу обратиться к аудитории, они же у вас люди интеллигентные, не задавайте мне сложных вопросов, пожалуйста", - сказал глава государства.
россия, саров, владимир путин, общество
Россия, Саров, Владимир Путин, Общество
Путин попросил атомщиков не задавать ему сложных вопросов

Путин попросил сотрудников атомной отрасли не задавать ему сложных вопросов

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове попросил их не задавать ему сложных вопросов.
"Можно мне сразу обратиться к аудитории, они же у вас люди интеллигентные, не задавайте мне сложных вопросов, пожалуйста", - сказал глава государства.
