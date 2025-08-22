https://ria.ru/20250822/putin-2037096245.html
Путин попросил атомщиков не задавать ему сложных вопросов
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове попросил их не задавать ему сложных вопросов. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове попросил их не задавать ему сложных вопросов. "Можно мне сразу обратиться к аудитории, они же у вас люди интеллигентные, не задавайте мне сложных вопросов, пожалуйста", - сказал глава государства.
