Путин положительно оценил идею о выплате регионального маткапитала
2025-08-22T23:50:00+03:00
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил идею о выплате регионального материнского капитала в Нижнем Новгороде. В ходе рабочей поездки в атомград Саров Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона рассказал, что в регионе вводятся меры по поддержке семей для повышения демографии, в том числе региональный материнский капитал в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка, который можно разделить и получать ежемесячно в течение трех лет. "Получается, за первого ребенка у нас 10 тысяч рублей, за второго - 20 тысяч, за третьего - 30 тысяч в месяц, три года. Вот представьте себе, что, допустим, третьего-четвертого погодок рожает и у нее уже сразу получается 60 тысяч. Шестьдесят тысяч - это средняя зарплата по региону. То есть это выше, например, чем какая-нибудь низкооплачиваемая работа", - сказал Никитин. "Хорошая идея", - отреагировал президент.
