Путин положительно оценил идею о выплате регионального маткапитала - РИА Новости, 22.08.2025
23:50 22.08.2025
Путин положительно оценил идею о выплате регионального маткапитала
Путин положительно оценил идею о выплате регионального маткапитала - РИА Новости, 22.08.2025
Путин положительно оценил идею о выплате регионального маткапитала
Президент России Владимир Путин положительно оценил идею о выплате регионального материнского капитала в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил идею о выплате регионального материнского капитала в Нижнем Новгороде. В ходе рабочей поездки в атомград Саров Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона рассказал, что в регионе вводятся меры по поддержке семей для повышения демографии, в том числе региональный материнский капитал в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка, который можно разделить и получать ежемесячно в течение трех лет. "Получается, за первого ребенка у нас 10 тысяч рублей, за второго - 20 тысяч, за третьего - 30 тысяч в месяц, три года. Вот представьте себе, что, допустим, третьего-четвертого погодок рожает и у нее уже сразу получается 60 тысяч. Шестьдесят тысяч - это средняя зарплата по региону. То есть это выше, например, чем какая-нибудь низкооплачиваемая работа", - сказал Никитин. "Хорошая идея", - отреагировал президент.
россия, нижний новгород, саров, владимир путин, глеб никитин, общество
Россия, Нижний Новгород, Саров, Владимир Путин, Глеб Никитин, Общество
Путин положительно оценил идею о выплате регионального маткапитала

Путин одобрил идею о выплате регионального маткапитала в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил идею о выплате регионального материнского капитала в Нижнем Новгороде.
В ходе рабочей поездки в атомград Саров Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона рассказал, что в регионе вводятся меры по поддержке семей для повышения демографии, в том числе региональный материнский капитал в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка, который можно разделить и получать ежемесячно в течение трех лет.
"Получается, за первого ребенка у нас 10 тысяч рублей, за второго - 20 тысяч, за третьего - 30 тысяч в месяц, три года. Вот представьте себе, что, допустим, третьего-четвертого погодок рожает и у нее уже сразу получается 60 тысяч. Шестьдесят тысяч - это средняя зарплата по региону. То есть это выше, например, чем какая-нибудь низкооплачиваемая работа", - сказал Никитин.
"Хорошая идея", - отреагировал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин поручил провести анализ региональных мер повышения рождаемости
31 июля, 21:11
 
РоссияНижний НовгородСаровВладимир ПутинГлеб НикитинОбщество
 
 
