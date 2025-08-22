https://ria.ru/20250822/putin-2037096067.html

Путин положительно оценил идею о выплате регионального маткапитала

Путин положительно оценил идею о выплате регионального маткапитала - РИА Новости, 22.08.2025

Путин положительно оценил идею о выплате регионального маткапитала

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею о выплате регионального материнского капитала в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 22.08.2025

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил идею о выплате регионального материнского капитала в Нижнем Новгороде. В ходе рабочей поездки в атомград Саров Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона рассказал, что в регионе вводятся меры по поддержке семей для повышения демографии, в том числе региональный материнский капитал в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка, который можно разделить и получать ежемесячно в течение трех лет. "Получается, за первого ребенка у нас 10 тысяч рублей, за второго - 20 тысяч, за третьего - 30 тысяч в месяц, три года. Вот представьте себе, что, допустим, третьего-четвертого погодок рожает и у нее уже сразу получается 60 тысяч. Шестьдесят тысяч - это средняя зарплата по региону. То есть это выше, например, чем какая-нибудь низкооплачиваемая работа", - сказал Никитин. "Хорошая идея", - отреагировал президент.

