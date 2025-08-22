https://ria.ru/20250822/putin-2037095913.html

Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился званию молодой девушки, которая в Сарове задала ему вопрос о важности Севморпути. Глава государства в пятницу провел встречу с работниками атомной отрасли. Одна из участниц встречи, которая работает вторым помощником капитана на ледокольном флоте, спросила его о значимости Северного морского пути. "Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана", - удивился Путин. Президент РФ пожелал девушке успехов.

