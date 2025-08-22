https://ria.ru/20250822/putin-2037095913.html
Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос
Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос - РИА Новости, 22.08.2025
Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос
Президент России Владимир Путин удивился званию молодой девушки, которая в Сарове задала ему вопрос о важности Севморпути. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:50:00+03:00
2025-08-22T23:50:00+03:00
2025-08-22T23:50:00+03:00
россия
саров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087499_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_e97090e1316b6e323a7aed3264974993.jpg
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился званию молодой девушки, которая в Сарове задала ему вопрос о важности Севморпути. Глава государства в пятницу провел встречу с работниками атомной отрасли. Одна из участниц встречи, которая работает вторым помощником капитана на ледокольном флоте, спросила его о значимости Северного морского пути. "Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана", - удивился Путин. Президент РФ пожелал девушке успехов.
https://ria.ru/20250822/putin-2037090206.html
россия
саров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087499_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_96c0fc81da122be28257664f47a05a76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саров, владимир путин
Россия, Саров, Владимир Путин
Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос
Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос о важности Севморпути