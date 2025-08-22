Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал меры поддержки демографии в Нижегородской области - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/putin-2037095750.html
Путин прокомментировал меры поддержки демографии в Нижегородской области
Путин прокомментировал меры поддержки демографии в Нижегородской области - РИА Новости, 22.08.2025
Путин прокомментировал меры поддержки демографии в Нижегородской области
Реализуемые в Нижегородской области меры поддержки демографии нужно тиражировать на другие регионы, обсудив эту возможность с правительством и администрацией,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:49:00+03:00
2025-08-22T23:49:00+03:00
нижегородская область
россия
саров
владимир путин
глеб никитин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Реализуемые в Нижегородской области меры поддержки демографии нужно тиражировать на другие регионы, обсудив эту возможность с правительством и администрацией, считает президент России Владимир Путин. Глава российского государства в пятницу в ходе поездки в Саров встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона рассказал президенту о программе поддержки демографии, которая реализуется в Нижегородской области, отметив, что она включает как финансовые, так и нефинансовые меры помощи семьям. "Глеб Сергеевич, хорошие программы. Их нужно пообсуждать будет в правительстве и в администрации и тиражировать. Они, просто я уверен, дадут хорошие результаты", - сказал Путин, выслушав доклад.
https://ria.ru/20250714/putin-2029021150.html
нижегородская область
россия
саров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, россия, саров, владимир путин, глеб никитин, общество
Нижегородская область, Россия, Саров, Владимир Путин, Глеб Никитин, Общество
Путин прокомментировал меры поддержки демографии в Нижегородской области

Путин: программы поддержки демографии в Нижегородской области нужно тиражировать

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Реализуемые в Нижегородской области меры поддержки демографии нужно тиражировать на другие регионы, обсудив эту возможность с правительством и администрацией, считает президент России Владимир Путин.
Глава российского государства в пятницу в ходе поездки в Саров встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона рассказал президенту о программе поддержки демографии, которая реализуется в Нижегородской области, отметив, что она включает как финансовые, так и нефинансовые меры помощи семьям.
"Глеб Сергеевич, хорошие программы. Их нужно пообсуждать будет в правительстве и в администрации и тиражировать. Они, просто я уверен, дадут хорошие результаты", - сказал Путин, выслушав доклад.
Путин вспомнил строчки из советской песни на совещании по вопросам демографии - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Путин, говоря о демографии, вспомнил строчки из советской песни
14 июля, 14:43
 
Нижегородская областьРоссияСаровВладимир ПутинГлеб НикитинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала