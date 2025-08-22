https://ria.ru/20250822/putin-2037095750.html
Путин прокомментировал меры поддержки демографии в Нижегородской области
Путин прокомментировал меры поддержки демографии в Нижегородской области
2025-08-22T23:49:00+03:00
нижегородская область
россия
саров
владимир путин
глеб никитин
общество
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Реализуемые в Нижегородской области меры поддержки демографии нужно тиражировать на другие регионы, обсудив эту возможность с правительством и администрацией, считает президент России Владимир Путин. Глава российского государства в пятницу в ходе поездки в Саров встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона рассказал президенту о программе поддержки демографии, которая реализуется в Нижегородской области, отметив, что она включает как финансовые, так и нефинансовые меры помощи семьям. "Глеб Сергеевич, хорошие программы. Их нужно пообсуждать будет в правительстве и в администрации и тиражировать. Они, просто я уверен, дадут хорошие результаты", - сказал Путин, выслушав доклад.
