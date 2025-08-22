Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о борьбе с потреблением алкоголя в России - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/putin-2037095263.html
Путин рассказал о борьбе с потреблением алкоголя в России
Путин рассказал о борьбе с потреблением алкоголя в России - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассказал о борьбе с потреблением алкоголя в России
Разъяснительная работа и пропаганда дают хорошие результаты в борьбе с потреблением алкоголя, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:45:00+03:00
2025-08-22T23:45:00+03:00
общество
нижегородская область
россия
владимир путин
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037086995_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_ee14fe610e122124b04fb7abc73112fc.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Разъяснительная работа и пропаганда дают хорошие результаты в борьбе с потреблением алкоголя, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Никитин в ходе встречи сообщил Путину о снижении уровня потребления крепкого алкоголя в Нижегородской области. "Дает результаты хорошие. Разъяснительная работа, пропаганда в хорошем смысле слова дает результаты", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250818/alkogol-2036059212.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037086995_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_3fe3bf1111f2f8df43d4b3cc72b36896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижегородская область, россия, владимир путин, глеб никитин
Общество, Нижегородская область, Россия, Владимир Путин, Глеб Никитин
Путин рассказал о борьбе с потреблением алкоголя в России

Путин: разъяснительная работа дает результаты в борьбе с потреблением алкоголя

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ
Читать ria.ru в
Дзен
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Разъяснительная работа и пропаганда дают хорошие результаты в борьбе с потреблением алкоголя, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Никитин в ходе встречи сообщил Путину о снижении уровня потребления крепкого алкоголя в Нижегородской области.
"Дает результаты хорошие. Разъяснительная работа, пропаганда в хорошем смысле слова дает результаты", - сказал Путин.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Филимонов заявил о приостановке продажи алкоголя в "Северном градусе"
18 августа, 14:31
 
ОбществоНижегородская областьРоссияВладимир ПутинГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала