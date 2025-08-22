https://ria.ru/20250822/putin-2037095263.html

Путин рассказал о борьбе с потреблением алкоголя в России

Путин рассказал о борьбе с потреблением алкоголя в России - РИА Новости, 22.08.2025

Путин рассказал о борьбе с потреблением алкоголя в России

Разъяснительная работа и пропаганда дают хорошие результаты в борьбе с потреблением алкоголя, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором... РИА Новости, 22.08.2025

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Разъяснительная работа и пропаганда дают хорошие результаты в борьбе с потреблением алкоголя, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Никитин в ходе встречи сообщил Путину о снижении уровня потребления крепкого алкоголя в Нижегородской области. "Дает результаты хорошие. Разъяснительная работа, пропаганда в хорошем смысле слова дает результаты", - сказал Путин.

