https://ria.ru/20250822/putin-2037094453.html

Путин назвал хорошим темп роста потребления электроэнергии в России

Путин назвал хорошим темп роста потребления электроэнергии в России - РИА Новости, 22.08.2025

Путин назвал хорошим темп роста потребления электроэнергии в России

Президент РФ Владимир Путин назвал "хорошим" показатель темпа роста потребления электроэнергии в России. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T23:40:00+03:00

2025-08-22T23:40:00+03:00

2025-08-22T23:40:00+03:00

россия

саров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087683_0:0:2475:1393_1920x0_80_0_0_890f0f9a549240d2b54183539a6ccabe.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "хорошим" показатель темпа роста потребления электроэнергии в России. "У нас за предыдущие годы, за 10 лет, темп, рост использования, потребления электроэнергии был примерно 1,3 раза. А за прошлый год… на три процента с лишним увеличился. Да, там был рост 1,3 процента, а теперь свыше трех процентов. То есть больше чем в два раза увеличился темп потребления электроэнергии в стране. Это хороший показатель", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли в Сарове.

https://ria.ru/20250822/putin-2037077250.html

россия

саров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саров, владимир путин