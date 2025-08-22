https://ria.ru/20250822/putin-2037094453.html
Путин назвал хорошим темп роста потребления электроэнергии в России
Путин назвал хорошим темп роста потребления электроэнергии в России - РИА Новости, 22.08.2025
Путин назвал хорошим темп роста потребления электроэнергии в России
22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "хорошим" показатель темпа роста потребления электроэнергии в России. "У нас за предыдущие годы, за 10 лет, темп, рост использования, потребления электроэнергии был примерно 1,3 раза. А за прошлый год… на три процента с лишним увеличился. Да, там был рост 1,3 процента, а теперь свыше трех процентов. То есть больше чем в два раза увеличился темп потребления электроэнергии в стране. Это хороший показатель", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли в Сарове.
