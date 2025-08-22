https://ria.ru/20250822/putin-2037094306.html
Путин допустил рост перевозок по Северному морскому пути
Путин допустил рост перевозок по Северному морскому пути - РИА Новости, 22.08.2025
Путин допустил рост перевозок по Северному морскому пути
Есть основания полагать, что объемы перевозок по Северному морскому пути (СМП) резко возрастут в связи с увеличением объемов навигации, заявил президент России... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:39:00+03:00
2025-08-22T23:39:00+03:00
2025-08-22T23:39:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087683_0:0:2475:1393_1920x0_80_0_0_890f0f9a549240d2b54183539a6ccabe.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Есть основания полагать, что объемы перевозок по Северному морскому пути (СМП) резко возрастут в связи с увеличением объемов навигации, заявил президент России Владимир Путин. "Есть основания полагать, так осторожно скажем, что объем перевозок может резко увеличиться и будет увеличен в связи с увеличением навигации", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли
https://ria.ru/20250327/sevmorput-2007756972.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087683_0:0:2475:1857_1920x0_80_0_0_7120592904bbdd3347dea1b1e809e2df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин допустил рост перевозок по Северному морскому пути
Путин: объемы перевозок по Севморпути резко возрастут из-за увеличения навигации