Путин допустил рост перевозок по Северному морскому пути - 22.08.2025
23:39 22.08.2025
Путин допустил рост перевозок по Северному морскому пути
2025-08-22T23:39:00+03:00
2025-08-22T23:39:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Есть основания полагать, что объемы перевозок по Северному морскому пути (СМП) резко возрастут в связи с увеличением объемов навигации, заявил президент России Владимир Путин. "Есть основания полагать, так осторожно скажем, что объем перевозок может резко увеличиться и будет увеличен в связи с увеличением навигации", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли
россия
2025
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Есть основания полагать, что объемы перевозок по Северному морскому пути (СМП) резко возрастут в связи с увеличением объемов навигации, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть основания полагать, так осторожно скажем, что объем перевозок может резко увеличиться и будет увеличен в связи с увеличением навигации", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли
Путин обратил внимание на отсутствие решения по развитию Севморпути
27 марта, 17:56
27 марта, 17:56
 
Экономика, Россия, Владимир Путин
 
 
