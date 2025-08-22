https://ria.ru/20250822/putin-2037093842.html
Путин предложил Лихачеву обсудить подготовку кадров для атомной отрасли
Путин предложил Лихачеву обсудить подготовку кадров для атомной отрасли - РИА Новости, 22.08.2025
Путин предложил Лихачеву обсудить подготовку кадров для атомной отрасли
Президент России Владимир Путин предложил генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву отдельно обсудить вопрос подготовки кадров в вузах для атомной...
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву отдельно обсудить вопрос подготовки кадров в вузах для атомной отрасли. "Давайте поговорим отдельно, что нужно атомной отрасли. Что касается специальной подготовки, то здесь работа большая развернута у вас. Сейчас только рассказывали коллеги. В Обнинске целый центр создан, причем центр международный. Там и наши студенты обучаются, и иностранные студенты", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Он добавил, что все люди, обучающихся в этих вузах, приходят работать в атомную отрасль. Нужно популяризировать инженерную деятельность, применительно к работе в атомной отрасли, добавил он.
