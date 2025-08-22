Рейтинг@Mail.ru
23:36 22.08.2025
Путин предложил Лихачеву обсудить подготовку кадров для атомной отрасли
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву отдельно обсудить вопрос подготовки кадров в вузах для атомной отрасли. "Давайте поговорим отдельно, что нужно атомной отрасли. Что касается специальной подготовки, то здесь работа большая развернута у вас. Сейчас только рассказывали коллеги. В Обнинске целый центр создан, причем центр международный. Там и наши студенты обучаются, и иностранные студенты", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Он добавил, что все люди, обучающихся в этих вузах, приходят работать в атомную отрасль. Нужно популяризировать инженерную деятельность, применительно к работе в атомной отрасли, добавил он.
политика, россия, обнинск, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Политика, Россия, Обнинск, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин предложил Лихачеву обсудить подготовку кадров для атомной отрасли

Путин предложил Лихачеву обсудить подготовку кадров в вузах для атомной отрасли

Президент РФ Владимир Путин и Алексей Лихачев
Президент РФ Владимир Путин и Алексей Лихачев. Архивное фото
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву отдельно обсудить вопрос подготовки кадров в вузах для атомной отрасли.
"Давайте поговорим отдельно, что нужно атомной отрасли. Что касается специальной подготовки, то здесь работа большая развернута у вас. Сейчас только рассказывали коллеги. В Обнинске целый центр создан, причем центр международный. Там и наши студенты обучаются, и иностранные студенты", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Он добавил, что все люди, обучающихся в этих вузах, приходят работать в атомную отрасль. Нужно популяризировать инженерную деятельность, применительно к работе в атомной отрасли, добавил он.
Путин отметил важность подготовки кадров в атомной отрасли
Путин отметил важность подготовки кадров в атомной отрасли
ПолитикаРоссияОбнинскВладимир ПутинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
