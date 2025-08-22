https://ria.ru/20250822/putin-2037093553.html
Путин назвал центр физики и математики в Сарове центром науки будущего
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Национальный центр физики и математики в Сарове центром науки будущего. Он отметил, что разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальный объём данных позволяют квантовые компьютеры. "Благодаря усилиям "Росатома" в России уже собраны прототипы таких систем с огромными вычислительными возможностями. Они обязательно будут востребованы и для установок класса MegaScience, создаваемых в том числе и в Национальном центре физики и математики в Сарове. Это настоящий центр науки будущего, который реализуется "Росатомом", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
