https://ria.ru/20250822/putin-2037092499.html
Путин рассказал, с чем связаны вопросы обороноспособности России
Путин рассказал, с чем связаны вопросы обороноспособности России - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассказал, с чем связаны вопросы обороноспособности России
Вопросы обороноспособности РФ связаны с исследованиями и с использованием северных широт, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:29:00+03:00
2025-08-22T23:29:00+03:00
2025-08-22T23:29:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087849_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_a8709094e474e4052299dbd9debebccd.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Вопросы обороноспособности РФ связаны с исследованиями и с использованием северных широт, заявил президент России Владимир Путин. "Вопросы обороноспособности страны, России, они тоже в значительной степени связаны с исследованиями и использованием вот этих северных широт", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://ria.ru/20250822/rossija-2037083644.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087849_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_f7142ec24663857159a1413db600c2a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал, с чем связаны вопросы обороноспособности России
Путин: вопросы обороны связаны с исследованиями и использованием северных широт