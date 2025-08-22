https://ria.ru/20250822/putin-2037092212.html

Путин рассказал о пропаганде на Западе

Путин рассказал о пропаганде на Западе - РИА Новости, 22.08.2025

Путин рассказал о пропаганде на Западе

2025-08-22

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. В странах, где действуют недружественные России элиты, работает пропаганда, там говорят, что РФ начала войну, забывая, что война началась еще в 2014 году против населения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах. А с народами этих стран у нас, уверяю вас, там пропаганда, конечно, работает, мозги промывают и говорят о том, что мы начали войну. И забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война. А мы делаем все для того, чтобы ее прекратить", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

