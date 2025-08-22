https://ria.ru/20250822/putin-2037092067.html
Путин оценил восстановление отношений России и США
Путин оценил восстановление отношений России и США - РИА Новости, 22.08.2025
Путин оценил восстановление отношений России и США
Полномасштабное восстановление отношений России и США зависит прежде всего от западных партнеров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:26:00+03:00
2025-08-22T23:26:00+03:00
2025-08-22T23:26:00+03:00
в мире
россия
сша
саров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001814040_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_2234bb3d35dab37b6a416b1f2e7a9ab9.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Полномасштабное восстановление отношений России и США зависит прежде всего от западных партнеров, заявил президент России Владимир Путин. "Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, они - только начало полномасштабного восстановления наших отношений. Не от нас это зависит, это зависит от наших прежде всего западных партнеров в широком смысле снова, потому что и Соединенные Штаты тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе североатлантического блока", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.
https://ria.ru/20250822/putin-2037081938.html
россия
сша
саров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc49a37ca003e66666eb317899d10dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, саров, владимир путин
В мире, Россия, США, Саров, Владимир Путин
Путин оценил восстановление отношений России и США
Путин: восстановление отношений России и США зависит прежде всего от Запада