Путин оценил восстановление отношений России и США

Путин оценил восстановление отношений России и США - РИА Новости, 22.08.2025

Путин оценил восстановление отношений России и США

Полномасштабное восстановление отношений России и США зависит прежде всего от западных партнеров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T23:26:00+03:00

2025-08-22T23:26:00+03:00

2025-08-22T23:26:00+03:00

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Полномасштабное восстановление отношений России и США зависит прежде всего от западных партнеров, заявил президент России Владимир Путин. "Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, они - только начало полномасштабного восстановления наших отношений. Не от нас это зависит, это зависит от наших прежде всего западных партнеров в широком смысле снова, потому что и Соединенные Штаты тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе североатлантического блока", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.

