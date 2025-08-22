Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил восстановление отношений России и США
23:26 22.08.2025
Путин оценил восстановление отношений России и США
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Полномасштабное восстановление отношений России и США зависит прежде всего от западных партнеров, заявил президент России Владимир Путин. "Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, они - только начало полномасштабного восстановления наших отношений. Не от нас это зависит, это зависит от наших прежде всего западных партнеров в широком смысле снова, потому что и Соединенные Штаты тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе североатлантического блока", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.
в мире, россия, сша, саров, владимир путин
В мире, Россия, США, Саров, Владимир Путин
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Полномасштабное восстановление отношений России и США зависит прежде всего от западных партнеров, заявил президент России Владимир Путин.
"Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, они - только начало полномасштабного восстановления наших отношений. Не от нас это зависит, это зависит от наших прежде всего западных партнеров в широком смысле снова, потому что и Соединенные Штаты тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе североатлантического блока", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.
